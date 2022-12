Verônica Galbier e o amor pelo Natal

Verônica Galbier é uma entusiasta das festas natalinas. Todos os anos, ela planeja e executa cada detalhe da decoração de sua casa, que fica tomada pelo encanto e pela magia desta data tão especial.

“Eu amo decorações de Natal. Eu sou apaixonada pelo Natal. É uma época de paz, harmonia. É quando reunimos as famílias em torno de uma mesa (e olha que hoje é difícil fazermos isso, pois cada um tem a sua prioridade)”, comentou.

Para deixar esse momento de união ainda mais festivo, Verônica capricha nos enfeites, que geralmente contam uma história, representada em painéis. “O tema do meu painel é a cidade dos bonecos de neve. Levei 5 dias para preparar tudo, pois trabalho o dia inteiro e fazia o painel de noite”, explicou. Questionada se ele teve ajuda de alguém, ela brincou. “Quanto a ajudantes, tive sim. Os bonecos”, riu.

E mesmo após todo esse empenho, ela não se cansa e já planeja o tema do Natal de 2023. “Sempre faço meus projetos de um ano para o outro. Já estou pensando no do ano que vem”, contou, dizendo que enfeita sua casa desde sempre. “Comecei com pequenos enfeites, até chegar aos grandes painéis. Ano passado fiz a manjedoura, meus vizinhos perguntaram se seria só aquilo”, diverte-se.

Para Verônica, casa decorada significa alegria, prosperidade, esperança. “Ver a carinha das crianças que passam e veem o painel, me deixa extremamente emocionada. É para isso que eu faço, para as pessoas se sentirem felizes. Quem não fica feliz ao ver uma criança feliz?”, questionou.

Quem quiser ver o painel desse ano, pode passar em frente à residência de Verônica, à Avenida Brasil, 218, no Jardim Bela Vista.