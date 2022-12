Atleta Miguel foi Campeão Brasileiro de Luta de Braço

O atleta Miguel de Lima Cossulim, de 14 anos, venceu o Campeonato Brasileiro de Luta de Braço, que aconteceu em Capivari (SP), no último sábado, dia 17.

Miguel começou a treinar aos 13 anos e ficou em primeiro lugar na categoria sênior 70 kg. Para o campeonato, ele se preparou com seus treinadores Léo Martins e Leandro Veloster.

Anteriormente, ele participou do Campeonato Paulista e Copa Brasil, sendo também vencedor. Ao jornal, ele contou que passou por treinos intensivos toda quarta-feira e domingo e que está muito feliz com o resultado.