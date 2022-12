Grama realizou Campeonato de Integração na última semana

Para encerrar as atividades do ano de 2022, o Departamento de Esportes da Prefeitura de São Sebastião da Grama realizou o 48º Campeonato Projeto Integração na última semana.

O campeonato contou com a participação de 309 alunos, com idade entre 7 e 17 anos, que competiram nas modalidades de futsal masculino, feminino e futebol de campo masculino.

O prefeito José Francisco Martha, o Zé da Doca (PTB), acompanhou os jogos da final e ressaltou que além da promoção da saúde, o incentivo ao esporte retira as crianças e adolescentes das ruas, transformando-os em cidadãos de bem.