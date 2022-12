Leonardo Martins é campeão Brasileiro de Luta de Braço

O atleta Leonardo Martins que vem mantendo pódio em suas competições consagrou-se Campeão Brasileiro de Luta de Braço no último final de semana pela 11ª vez consecutiva. Na categoria de 90 kg, Léo foi campeão invicto com o braço direito.

O evento contou com a presença de 100 atletas selecionados em cada estado do Brasil, entre eles Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e São Paulo.

Para finalizar o evento, teve a disputa do absoluto, onde se reúne todas as categorias (todos os pesos) e Leonardo consagrou-se o segundo braço mais forte do Brasil, perdendo apenas para um atleta de 140 kg.

“Estou muito feliz e satisfeito com os resultados obtidos, pois com esta colocação garanto minha vaga para lutar o Sul-Americano em 2023, que este ano será realizado no Brasil, entre os dias 14 a 16 de abril”, disse.

Ele contou que agora os treinos continuam, pois no dia 28 de janeiro lutará em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, um evento que abrirá muitas portas para o atleta. Ele agradeceu a todos que estão na torcida pelas suas vitórias, a todos que o apoiaram e ao preparador físico Jean Melo pelos treinos diários.