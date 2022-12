Mais de 60 atletas foram ao Festival de Mini-Handebol

No último sábado, dia 17, o Departamento de Esportes e Lazer realizou o 4º Festival de Mini-Handebol, que contou com mais de 60 atletas entre 5 e 11 anos, que participaram das escolinhas de Handebol em vários núcleos da cidade.

O professor Juliano Garcia, responsável pela modalidade no município, ressaltou que é muito positivo essa confraternização entre núcleos da cidade, onde brincam e se divertem com a modalidade que aprenderam durante o ano. “O Handebol esse ano cresceu com a parceria do Departamento de Esportes e Departamento de Educação, levando a modalidade mais próxima das crianças com a contrapartida deles se desenvolverem ainda mais em sala de aula”, disse.

Segundo o informado, para 2023, além do Mini-Handebol, o Departamento de Esportes e Lazer contará com uma equipe Sub 12 Masculino e Feminino onde voltarão, após três anos de ausência, a disputar uma Liga Regional. O esporte retorna em fevereiro, de acordo com o explicado, com o início da pré-temporada do ano.

Os interessados em praticar Handebol ou outras modalidades, devem procurar o Departamento de Esportes pelo telefone 3641-2325.







Atletas de 5 a 11 anos participaram do evento. Foto: Prefeitura de Vargem Grande