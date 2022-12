Chuva causa erosão no asfalto

A troca das antigas tubulações de água da Vila Santana tem trazido alguns transtornos para os moradores do bairro. Para fazer o trabalho, é necessário cortar o asfalto e colocar a nova adutora. Para tapar provisoriamente o buraco, a prefeitura depois do serviço feito tem compactado o local e colocado pó de pedra.

Segundo apurou o jornal, tudo é provisório, pois depois de colocada a nova adutora, será necessário abrir o buraco e fazer as novas ligações junto às residências, casa por casa. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto está investindo na melhoria do fornecimento de água de vários bairros da cidade e para tanto, uma das principais obras é a troca das velhas adutoras.

Acontece que cada vez que chove muito, devido ao bairro não ter galeria de águas pluviais e ao declive grande existente nas ruas, a força das águas das enxurradas acaba por retirar o asfalto provisório, criando buracos grandes principalmente em frente as residências, causando problemas aos moradores que reclamam da situação.

Há casos de acidentes envolvendo motos e carros danificados devido às crateras formadas. A reportagem do jornal apurou que nas próximas semanas começa o trabalho de colocação das ligações das casas junto à nova rede adutora e assim que ele for efetivado pela empresa contratada, todas as ruas que sofreram a intervenção serão recapeadas, sendo que para a obra já existe dinheiro em caixa da prefeitura.