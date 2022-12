Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Ballico Mangarotti, aos 88 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Viúva de Benedito Mangarotti, deixou os filhos Sônia, Sirlene, Regina, Inês, Luís e Odair; netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 19 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Conceição Aparecida Bertolin, aos 73 anos de idade, no dia 16 de dezembro. Deixou o marido José Osvaldo Bertolin; os filhos Luís, Maria Aparecida e José Rodolfo; o genro Divino; as noras Renata e Valéria; e os netos Taís, João Pedro, Mariane e Luís Gustavo. Foi sepultada no dia 17 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Edmar Breve Roque, aos 53 anos de idade, no dia 19 de dezembro. Deixou a esposa Isabel Aparecida Lopes; a mãe Maria Eleni; o pai Sebastião; os filhos Letícia, Maria Helena, Felipe, Jonas, Luana e Milena; os genros Mateus e Pedro; a nora Ana Amélia; os netos Raíssa, Hadassa, Micaele, Melinda, Gael e Lorenzo; e os irmãos Ivan, Eduardo, José Edvar e Gilberto. Foi sepultado no dia 20 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria de Paula Cordeiro Galbieri, aos 78 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Deixou o marido Pedro Galbieri; os filhos Sueli, Roseli, Marli, Vera, Magali e Luís; os genros Rubens, Alexandre e Régis; os netos Joicy, André, Larissa, Isabela, Laísa, Liam, Marcelo e Luiani; e os bisnetos Lavínia, Vítor Hugo e João Vítor. Foi sepultada no dia 18 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Renato Zamora, aos 79 anos de idade, no dia 16 de dezembro. Deixou os filhos Douglas, Renan e Andrea; o genro Fernando; as noras Luciana e Tatiana; e os netos Mateus, Lucas e Victor. Foi sepultado no dia 17 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Cabral, aos 90 anos de idade, no dia 22 de dezembro. Deixou a esposa Aurora da Costa Cabral; os filhos Maria, José Paulo e Marlene; os genros Carlos e José; a nora Neca; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 23 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Marcos Antônio Domingos, aos 61 anos de idade, no dia 19 de dezembro. Foi sepultado no dia 20 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimento em Itobi

Faleceu Nair Brigatti Cuchi, aos 96 anos de idade, no dia 20 de dezembro. Deixou o filho Mauro; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 20 de dezembro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Genir Lopes Fialho, aos 74 anos de idade, no dia 19 de dezembro. Deixou o marido Hélio Antônio Fialho. Foi sepultada no dia 19 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Angélica Calderon Andreaci, aos 78 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Deixou o marido José Natal Andreaci; as filhas Fabiana e Tânia, os genros Ricardo e Marcos; e a neta Lívia. Foi sepultada no dia 19 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Virgínia de Jesus Hira, aos 87 anos de idade, no dia 19 de dezembro. Deixou a filha Maria Lúcia; o genro Luiz; e os netos Karina, Leonardo e Rafael. Foi sepultada no dia 20 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Regina Célia Gregório Xavier, aos 60 anos de idade, no dia 16 de dezembro. Deixou o marido José Maria Sartori; os filhos Dugraciani e Daniel; noras, netos, bisnetos. Foi sepultada no dia 17 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maurício Zanchetta Júnior, aos 54 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Deixou a esposa Cristiane Soares André Zanchetta; os filhos Maria Júlia, Maurício e Mariana; e as irmãs Ana Cláudia e Adriana. Foi sepultado no dia 19 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

