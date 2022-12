Iniciada obra de ponte sobre Rio Verde

Quem passa pelas margens do Rio Verde, perto da Praça da Bíblia, já pode notar o trabalho de remoção de parte do muro de arrimo que existia para canalizar o rio naquele local, onde a prefeitura irá construir uma ponte ligando a Rua Bernardo Garcia, localizada no Centro, com a Rua Getúlio Vargas, no Jardim Redentor.

Em 15 de junho, os vereadores municipais se reuniram em sessão extraordinária e aprovaram um crédito adicional especial no valor de R$ 1.100.106,40, visando a construção da obra. A liberação do recurso oriundo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), teve a participação do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), que recebeu o título de Cidadão Vargengrandense outorgado pela Câmara Municipal.

Segundo matéria publicada pelo jornal Gazeta de Vargem Grande na época, os vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, ambos do PSB, tiveram participação na solicitação do recurso para a obra ao deputado.

Segundo o projeto aprovado pelos vereadores, R$ 1.045.101,08 virá do governo estadual e o restante, R$ 55.005,32 será de recurso próprio da prefeitura. O valor total do convênio é de R$ 1.100.106,40.

Na justificativa que enviou aos vereadores solicitando a aprovação do projeto em caráter de urgência, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) afirmou que a construção da ponte no local indicado, representará um importante meio de ligação entre os bairros da parte “alta” da cidade, principalmente o Jardim Fortaleza, com o Centro, e melhorará o fluxo de veículos e pessoas que trafegam na Rua Santana e Rua Davi Bedin Neto, e consequentemente, diminuirá o número de acidentes que ocorrem com frequência nas imediações daquele local.