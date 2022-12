Boa notícia

As narrativas golpistas, pedindo a intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral, com um golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito Lula da Silva do PT, caíram drasticamente nas redes sociais neste final de ano. Parece que o Brasil começa a caminhar para a normalidade democrática, ou seja, a alternância de poder com o voto soberano dos eleitores brasileiros.

75% condenam

Segundo pesquisa Datafolha realizada esta semana, 75% dos eleitores brasileiros se declararam contra os protestos de grupos radicais bolsonaristas, condenando os atos antidemocráticos que promoveram bloqueios de estradas e acampamentos em frente aos quarteis, pedindo uma intervenção militar, ou seja, a volta da ditadura no Brasil.

Cotado

O deputado federal Paulo Teixeira, reeleito pelo PT, está entre os nomes dos ministeriáveis para assumir o Ministério das Comunicações. Paulo Teixeira é da vizinha cidade de Águas da Prata, filho do saudoso jurista e professor Wolgran Junqueira Ferreira, que foi prefeito da cidade vizinha.

Aumentou

Foi aprovado recentemente o aumento dos pedágios de várias rodovias estaduais. Na nossa região, que é atendida pela Renovias, o pedágio de São João da Boa Vista subiu para R$ 6,40, o de Aguaí para R$ 5,70, Itobi R$ 11,60, Estiva Gerbi R$ 9,10, Jaguariúna R$ 15,20 e Mococa R$ 7,70.

Só para conferir

Com pouco mais que o dobro da população de Vargem, São João da Boa Vista tinha em 2021, segundo o IBGE, 92.315 habitantes, e o orçamento municipal para 2023 é de R$ 553,6 milhões, o que daria algo em torno de R$ 6,00 por cidadão. Já Vargem tinha em 2021 um total de 43.368 habitantes e o orçamento de 2023 é de R$ 185 milhões, o que perfaz um valor de R$ 4,26 por habitante. Ou seja, São João tem pouco mais que o dobro de pessoas, mas a prefeitura do município vizinho tem quase três vezes mais para gastar com benfeitorias para seus habitantes.

Colo do prefeito

Se não conseguir resolver a questão de novos diretores para tocar o Hospital de Caridade, é quase certo que o problema vai explodir no colo do prefeito Amarildo, que há dois anos atrás já vivenciou este mesmo problema quando o então provedor Wagner Cipola não quis mais concorrer ao cargo e não se achava ninguém para dirigir o nosocômio. Com muito custo, Amarildo e o vice Celso Ribeiro conseguiram que Jair Gabricho assumisse o cargo, que agora venceu e não tem alguém a vista para substituí-lo.