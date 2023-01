Ano novo, vida nova: saiba como emagrecer com saúde

Na virada do ano, muitas promessas de mudanças são feitas e, entre as principais, está a de emagrecer fitness, o que leva as pessoas a caírem de cabeça em dietas radicais. No entanto, este procedimento é pouco eficiente, já que logo a alimentação anterior é retomada. Por isso, a Gazeta de Vargem Grande procurou a nutricionista Carolina Gindro, que deu dicas de como as pessoas podem melhorar a alimentação em 2023 de uma forma eficiente e, principalmente, saudável.



O primeiro passo, segundo a profissional, é fazer um prato colorido, com legumes, verduras, carnes magras, de preferência assadas e cozidas, carboidrato e leguminosa. Como por exemplo, arroz, feijão, filé de frango grelhado, brócolis cozido, cenoura cozida e alface.



Uma dica importante é organizar as refeições da semana. “Escolha de dois a três tipos de proteína, como frango, carne vermelha ou peixe, cozinhe no vapor ou asse de três a quatro tipos de legumes, sendo por exemplo cenoura, abobrinha, chuchu., Escolha de dois a três tipos de leguminosas, como feijão e lentilha, e selecione dois a três tipos de carboidratos, o que engloba batata doce/inglesa, arroz e mandioca, e higienize de dois a três tipos de folhas, como alface, couve e rúcula”, disse.



Carolina recomendou a inclusão de sucos naturais. “Além de ajudarem na hidratação, auxiliam no funcionamento do intestino e uma maneira de ingerir mais frutas e verduras. Alguns exemplos de sucos: morango, cenoura, limão e couve ou laranja, morango e cenoura ou maracujá, limão e hortelã ou melancia e água de coco. E tem a opção de suchá, a mistura de suco e chá, de hibisco com morango, hortelã ou melancia”, comentou.



A nutricionista pontuou que incluir atividade física na rotina é de extrema importância e deu outras dicas. “Quando for ingerir álcool, não exagerar na quantidade e intercalar com água. Se ainda não ingerir frutas ao longo do dia, inclua na alimentação em forma in natura, como sucos”, ressaltou.



Conforme comentou, tomar mais água ao longo do dia também é fundamental. “Uma dica para isso é deixar uma garrafa de água quando está trabalhando ou usar aplicativos de celular para ajudar a lembrar de ingerir água”, recomendou.



“Pequenas mudanças geram grandes resultados, então comece mudando algo que ainda não tem hábito de fazer: ingerir frutas, legumes e verduras, tomar mais água e fazer atividade física”, finalizou.



A nutricionista Carolina ainda deixou algumas receitas saborosas e saudáveis para os leitores do jornal. Confira as receitas abaixo.

Torta de carne

Ingredientes:

Para a massa: 1 ovo, 3 colheres (sopa) goma de tapioca, 1/2 colher (chá) de fermento em pó, 1 pitada de sal e orégano a gosto. Para o recheio: carne moída (ou frango ou qualquer outra de sua preferência) e queijo minas fresco.

Modo de preparo:

Coloque o ovo e a goma de tapioca e mexer bem, adicione fermento, sal e orégano mexa novamente. Unte a forma (pode ser com óleo de coco) e adicione a massa, a carne moída e o queijo. Leve para a airfryer por 10 minutos a 200 graus. Sirva em seguida.

Coxinha de abóbora

Ingredientes:

Para a massa: 500 g de abóbora madura cozida e amassada, 350 g de farinha de arroz, 500 ml do caldo de peito de frango cozido, 2 colheres (sopa) de óleo de coco, 1 colher (café) sal, 200 ml de água e 250 g de farinha de mandioca. ‘Para o recheio: 500 g de peito de frango, 1 cebola, 3 tomates picados sem semente, 3 dentes de alho e tempero a gosto.

Modo de preparo:

Cozinhe a abóbora madura e amasse. Depois cozinhe o peito de frango e reserve o caldo. Coloque abóbora, caldo, óleo e sal. Quando começar a ferver, acrescente aos poucos a farinha de arroz até desgrudar da panela. Depois recheie e modele as coxinhas. Empane com água e farinha de mandioca. Leve para a airfryer por 20 minutos e sirva. Descasque a cenoura e rale bem. Junte os ovos, a manteiga, a cenoura, o leite e a farinha dentro de um liquidificador. Bata até que a cenoura triture bem e fique uma massa bem homogênea. Depois faça as massas na frigideira e recheie.

Mousse de limão

Ingredientes:

1 pote de iogurte natural, 4 colheres (sopa) de leite em pó, 1/2 limão espremido e 1 colher (sopa) xilitol.

Modo de preparo:

Misture os ingredientes, leve para geladeira por 2 horas. Coloque raspa de limão por cima e sirva.

Panqueca de cenoura

Ingredientes:

1 xícara de leite, 2 ovos, 1/3 xícara de cenoura ralada, 1 xícara de farinha de aveia, 1 colher (sopa) de manteiga, sal a gosto e 1 pitadinha de açúcar.

Modo de preparo:

Descasque a cenoura e rale bem. Junte os ovos, a manteiga, a cenoura, o leite e a farinha dentro de um liquidificador. Bata até que a cenoura triture bem e fique uma massa bem homogênea. Depois faça as massas na frigideira e pode rechear com carne moída e frango.

Drink sem álcool

Ingredientes:

1 sachê de chá (ideal para fazer com água gelada ou natural), 3 morangos, 1/2 limão siciliano e 300 ml de água com gás

Modo de preparo:

Adicione os ingredientes em uma taça, misture e sirva.