Saiba o que funcionará no Ano Novo

O Ano Novo será celebrado neste domingo. No entanto, muitos estabelecimentos e serviços farão horário especial de atendimento desde a véspera, comemorada neste sábado, dia 31.

Assim, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais os serviços que estarão atendendo neste sábado e também os supermercados que estarão abertos ao público.

Conforme o decreto nº 5,460, de 30 de novembro de 2021, assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), neste sábado, dia 31, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais está permitido das 8h30 às 18h.

Nesta véspera de Ano Novo, todos os supermercados abrirão no horário normal. O Supermercado Estrela funcionará das 7h às 20h30, o Sempre Vale das 8h às 21h e o Santa Rita das 7h às 19h30.

O Ideal, o Palmiro e o Peres Atacarejo abrirão das 8h às 20h. O Novo Milênio estará aberto das 6h30 às 18h e o Santa Marta das 7h30 às 19h. O expediente do Cesta Básica, do Santa Fé, do Nako, do Santa Terezinha, do Bella Vista, do Santa Edwirges e do União será das 7h às 20h.

No Dia de Ano, o Estrela, o Santa Rita, o Novo Milênio, o Cesta Básica, o União, o Ideal, o Santa Fé, Peres Atacarejo, Nako, Santa Terezinha, Bella Vista, Santa Edwirges, Santa Marta e o Sempre Vale estarão fechados. O Supermercado Palmiro abrirá das 8h às 14h e de acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento aos feriados é das 8h às 14h.

Prefeitura

De acordo com a Prefeitura Municipal, os serviços emergenciais Posto de Pronto Atendimento “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” (PPA) e Guarda Civil Municipal, bem como velórios e cemitérios, funcionarão normalmente na véspera e no Dia de Ano. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão e a coleta de lixo também será realizada normalmente.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados devido às comemorações de Ano Novo neste sábado, dia 31. O recesso teve início na sexta-feira, dia 30, e as unidades reabrem em seus respectivos horários habituais a partir de segunda-feira, dia 2, mediante agendamento obrigatório, gratuito, pessoal e intransferível pelos canais digitais do programa.

Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais no Poupatempo devem, obrigatoriamente, agendar data e horário pelos canais digitais, no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.