Caixas de restaurante foram furtadas por dupla

O sub inspetor da Guarda Civil Municipal Márcio e o GCM Toneto realizavam patrulhamento no bairro Santa Terezinha, quando avistaram dois rapazes carregando um carrinho de sucata na terça-feira, dia 27, por volta das 5h.

Ao abordarem a dupla, os GCMs perceberam uma grande quantidade de caixas de supermercado no interior do carrinho. Ao serem questionados, os rapazes confessaram que furtaram as caixas de um restaurante.

O proprietário foi informado sobre o furto e reconheceu o material. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde foi ratificada a voz de prisão pelo delegado de plantão. Os rapazes seguem à disposição da Justiça.