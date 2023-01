Em saidinha, cometeu crime, agrediu PM e foi morto

Em Itobi, um rapaz estava de saidinha de final de ano e foi morto pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, dia 23, após realizar furto e agredir um soldado.

A PM estava em patrulhamento e por volta das 23h50, foi informada sobre um furto em andamento pela avenida XV de Novembro, em Itobi. Com a chegada da equipe policial, populares indicaram onde o indivíduo havia corrido e as buscas tiveram início.

Policiais viram o rapaz correndo e tentaram se aproximar para abordá-lo, mas a ordem foi desobedecida e ele pulou uma cerca com arame farpado, deixando o local e entrando no mato, que estava com brejo.

Foi realizado cerco com os demais policiais e o PM Filipe foi no encalço do homem. Em determinado momento, o policial foi surpreendido pelo fugitivo, que estava com uma pedra em suas mãos e golpeou o policial na cabeça, deixando-o desorientado.

Os dois entraram em luta corporal e o policial sofreu uma tentativa de afogamento no brejo. O soldado segurava a mão do rapaz e, após não ter mais forças para terminar a agressão, efetuou três disparos.

O PM conseguiu acionar a ambulância e o comando de força. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu e veio a óbito devido aos ferimentos. A Polícia Científica e a Polícia Civil compareceram ao local.