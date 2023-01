Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Andréa Zanqueta Buzato, aos 49 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Deixou o marido Antônio Buzato; a filha Letícia; a mãe Ângela; e o pai Sebastião. Foi sepultada no dia 24 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o comerciante aposentado Lourenço Fabris, aos 84 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Lourenço foi por muitos anos proprietário do bar do Lourenço, na rua Quinzinho Otávio, famoso por seus baurus. Deixou a esposa Maria Teresa Silveira Fabris; o filho Leandro; a nora Ana Cristina; os netos Ana Carolina e Leonardo; e os bisnetos Heitor e Lorena. Foi sepultado no dia 24 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Guadalupe Espósito Tonetti, aos 82 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Deixou o marido João Tonetti; os filhos Isabel e João; os netos Leonardo, Carolina, Laura e Aline; e os bisnetos Athur, Lucas e Heitor. Foi sepultada no dia 25 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Joana Darc Machado Sá, aos 59 anos de idade, no dia 30 de dezembro. Foi sepultada no dia 30 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Simões Gomes, aos 84 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Deixou o marido João Alcildo Gomes; as filhas Neide e Maria José; os genros Samuel e Tadeu; e os netos Paulo, Luiz Paulo, João Francisco, Marina, João Pedro, Brenda, Gustavo e Maria Luiza. Foi sepultada no dia 25 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Umbelina Bruma Menou, aos 98 anos de idade, no dia 26 de dezembro. Viúva de Eduardo Menou; deixou os filhos Geraldo; Maria Inês e Maria José; a nora Nadir; os genros Wilson e Cláudio; os netos Wilson Júnior, Juliana, William, Geraldo, Rosana, Carlos Eduardo; e os bisnetos Augusto, Hanna, João Gabriel, Mateus, Rafael, Gabriel, Lucas e Maria. Foi sepultada no dia 27 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Wilson Roberto Pessoa de Almeida, conhecido como Burrinho, aos 65 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Deixou a esposa Vera Lúcia Massiteli Pessoa de Almeida; as filhas Josiane e Rafaela; os genros Edgar e Carlos; os netos Laura, João Guilherme e Ravy; a mãe Fortunata; e a irmã Eliane. Foi sepultado no dia 29 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu David Benedito dos Santos, conhecido como Maia Turmeiro, aos 67 anos de idade, no dia 30 de dezembro. Deixou a esposa Marlene Bertoleti dos Santos; os filhos David, Júlio e Sara; e netos. Foi sepultado no dia 30 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Roque da Fartura.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Maria Terezinha Pinto Vieira Zambuzzi, esposa de “Dito do Manelão”, aos 76 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Foi sepultada no dia 28 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Laura Divina Trevizan, conhecida como dona Vina do Grupo, aos 91 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Foi sepultada no dia 28 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.