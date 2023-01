Kombi usada em crimes foi apreendida pela GCM

Durante patrulhamento rural entre Vargem Grande do Sul e Lagoa Branca, distrito de Casa Branca, a Guarda Civil Municipal (GCM) se deparou com um veículo Kombi na madrugada de terça-feira, dia 27.

Ao tentar realizar a abordagem, o motorista fugiu, sendo realizado um breve acompanhamento. No entanto, os passageiros jogaram o veículo em uma área de mata, desceram e fugiram para dentro da mata, não sendo possível abordá-los.

No interior do veículo havia sacarias, baldes e outros equipamentos que possivelmente seriam utilizados em alguma ação ilícita. O material e o veículo foram apreendidos na Polícia Civil de São João da Boa Vista e o caso segue em investigação.

Participaram da ocorrência o sub inspetor Márcio e o GCM Toneto, com o apoio da equipe da Polícia Militar do cabo Amauri e do soldado Prates.