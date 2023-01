Lucas é medalha de ouro em levantamento de peso

O atleta vargengrandense Lucas Brun Pereira, de 22 anos, venceu o Campeonato Brasileiro de Levantamento Terra, disputado em São Paulo, no dia 17 de dezembro. Lucas, que começou recentemente a participar das competições de powerlifting, vem se destacando nos campeonatos que disputa, conquistando resultados expressivos.

O campeonato nacional foi realizado pela Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos e, segundo os organizadores, contou com a presença de 170 atletas de vários estados. As disputas, sediadas no Box do Xerife, foram bastante acirradas e empolgaram o público.

Lucas compete na categoria 93 kg, defendendo a equipe Iron Dogs e ficou em primeiro lugar na disputa nacional.

Futuro

O atleta segue agora com seus treinamentos, focando nos próximos torneios. “Em março terei outro Campeonato Brasileiro. Dessa vez serão realizados os três movimentos do powerlifting, que são agachamento, supino e o levantamento terra. Será um campeonato que eu irei me esforçar para alavancar meu nome”, explicou, falando à Gazeta de Vargem Grande que esse torneio será em Ribeirão Preto.

Além desse campeonato, ele estuda disputar outros, como o Campeonato Paulista, previsto para o meio do ano, que também contará com os três movimentos. “Uma surpresa que aguardo é a convocação para o Campeonato Sul-Americano de Powerlifting, onde eles convocam os melhores atletas para representar no campeonato”, comentou.