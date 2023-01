Miguel e Maria Alice foram os nomes mais registrados

Os nomes Miguel e Maria Alice lideram o ranking de mais escolhidos pelos pais para registrar os bebês nascidos em 2022. Os dados foram divulgados no dia 20 pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que representa os cartórios de registro civil do país.

A preferência dos brasileiros não mudou entre os nomes masculinos: Miguel, com 26.941 mil registros, permanece sendo o nome mais escolhido no país. Já entre as meninas, Maria Alice teve 24.019 registros e assumiu a ponta, antes ocupada por Helena, que liderava há cinco anos.

Os dados completos estão no Portal da Transparência do Registro Civil. Na plataforma é possível realizar buscas por ano em todo o território nacional, em regiões, estados e municípios, com a possibilidade de recorte por nomes simples e compostos.

Para a Arpen-Brasil, a lista dos nomes preferidos acaba sendo influenciada por registros de filhos de personalidades nacionais. Maria Alice é o nome da filha da influencer Virginia Fonseca e Gael, o do filho da também influencer Zoo e do youtuber Christian Figueiredo. “São os nomes que mais cresceram no último ano”, informou a entidade.

Maria Alice, nome da filha da influencer Virginia Fonseca e do sertanejo Zé Felipe, desbancou Helena da liderança de nomes femininos, enquanto Gael, nome do filho do influencer Zoo e do youtuber Christian Figueiredo, assumiu a vice-liderança nacional, deslocando Arthur para a terceira posição. Outra característica mostra a preferência dos brasileiros por nomes simples e bíblicos como Ravi, Noah, Theo, Liz, Eloa e Isaac.

Os dez nomes masculinos mais frequentes foram: Miguel, Gael, Arthur, Heitor, Theo, Davi, Samuel, Bernardo, Gabriel e Ravi. Entre as meninas estão Maria Alice, Helena, Alice, Laura, Maria Cecília, Cecília, Maitê, Maria Clara, Heloísa e Valentina.

Em Vargem

De acordo com o ranking, 141.521.827 crianças nasceram no Brasil neste ano, até o dia 20. Em Vargem, foram registrados 171 nascimentos.

Pelo portal, foi possível verificar que entre as crianças nascidas em Vargem Grande do Sul, os nomes para meninos mais registrados foram Heitor com 9 registros, Noah com 7, e Davi, Theo e Arthur, empatados com 5 registros cada um.

Entre as meninas, os nomes que apareceram com maior frequência nas certidões de nascimento foram Helena, com 9 registros, Heloísa com 6, Ana Lívia e Sophia com 5 cada um.

Além de Heitor, Davi, Theo e Arthur, outros nomes em alta no cenário nacional também apareceram em Vargem. Miguel, Gael e Gabriel tiveram três registros cada um. Já entre as garotinhas, Maria Alice, Maria Cecília e Laura estão empatadas com quatro registros cada.

Helena

Quando Jessica Mirian Alencar Oliveira e Ismael Cleber de Oliveira estavam pesquisando e escolheram o nome da bebezinha deles, que nasceu no dia 17 de novembro deste ano, não faziam ideia de que Helena seria o nome preferido para as meninas na cidade neste ano.

Helena Alencar de Oliveira teve este nome após muita pesquisa dos papais. Jessica contou que sempre gostou muito deste nome, mas como tinha que entrar em um acordo com o marido, foram na internet em busca do nome perfeito.

Por um momento, o casal ficou em dúvida entre Helena e Manuela. Após a pesquisa do significado de cada um deles, Helena venceu. “Cada lugar que você pesquisa tem um dizer, mas significa raio de sol e resplandecente, então gostamos muito do significado e entramos em acordo. Eu já era apaixonada pelo nome, mas depois meu esposo também amou e chegou a nossa Helena”, disse Jessica.

O casal, porém, não imaginava que o nome seria um dos mais registrados no Brasil este ano, quem dirá na cidade. “Achei super legal. Quando eu ia fazer ultrassom, a doutora perguntava o nome e eu falava que era Helena, aí ela brincava que só naquele dia já haviam passado três Helenas no consultório. Eu achei muito interessante ser um dos nomes mais registrados esse ano, é um nome muito lindo e muito forte também”, completou.