Prefeitura e SAE abriram concursos públicos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul divulgou na última sexta-feira, dia 23, o edital do Concurso Público nº 001/2022, que destina-se ao preenchimento de vagas efetivas para cargos de assistente administrativo, eletricista, encanador, engenheiro hidráulico, operador de máquinas e pedreiro.

As inscrições terão início na próxima terça-feira, dia 3, e seguem até o dia 18. Com taxas que variam de R$ 50,00 a R$ 80,00, as inscrições para o concurso podem ser efetuadas através do site www.rhsconsult.com.br.

O Concurso Público será constituído de provas objetivas para todos os cargos, prova prática para os cargos de eletricista, encanador, operador de máquina e pedreiro, e ainda, Prova de Títulos para o cargo de nível superior.

A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções. A previsão, segundo o informado pela Prefeitura Municipal, é de que ela seja realizada em 5 de março. A prova prática tem a previsão de ser realizada no dia 23 de abril.

De acordo com o edital, o Concurso Público terá a validade de até dois anos, podendo ser prorrogado. Para mais informações, os interessados poderão acessar o edital completo pelos sites www.rhsconsult.com.br e www.sae.vgsul.sp.gov.br.

Cadastro reserva

No mesmo dia, sexta-feira, dia 23, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul divulgou o edital do Concurso Público nº 002/2022, que destina-se a cadastro reserva e ao preenchimento de vagas efetivas para diversos cargos.

As inscrições serão realizadas de terça, dia 3, ao dia 18, com taxas de R$ 50,00 a R$ 80,00. As inscrições para o concurso podem ser efetuadas através do site www.rhsconsult.com.br.

Estão sendo ofertadas vagas para os cargos de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, agente de saneamento, ajudante geral, analista de tecnologia da informação, arquivista, assistente administrativo, auxiliar em saúde bucal (ASB), contador, educador infantil, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, inspetor de alunos, médico, médico angiologista/cirurgião vascular, médico cardiologista, médico clínico geral, médico ginecologista e obstetra, médico neuropediatra, médico ortopedista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico urologista, motorista, operador de máquinas, pedreiro, professor de educação especial, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental I, professor de ensino fundamental II– educação física, técnico em farmácia e técnico em informática.

O Concurso Público será constituído de provas objetivas para todos os cargos, prova prática para os cargos de ajudante geral, pedreiro, operador de máquinas e motorista e Prova de Títulos para os cargos de nível superior.

A prova objetiva, prevista para ser realizada em 5 de março, será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções. A prova prática tem a previsão de ser realizada no dia 23/04/2023.

De acordo com o edital, o Concurso Público terá a validade de até dois anos, podendo ser prorrogado. Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo pelos sites www.rhsconsult.com.br. e www.vgsul.sp.gov.br.