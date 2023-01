Termina a gestão mais transparente da história do Hospital de Caridade

A mesa, liderada por Jair Gabricho, deixará um grande e importante legado para a entidade

Ausência de provedor e uma situação extremamente complicada que colocava em risco a saúde dos vargengrandenses: essa era a realidade do Hospital de Caridade em 2020. Foi com essas condições que o empresário Jair Gabricho assumiu a provedoria da entidade.

Foram dois anos de muito trabalho. A pandemia trouxe obstáculos que a entidade nunca havia enfrentado, além dos desafios diários de manter uma estrutura complexa e extremamente delicada de portas abertas para receber todos os vargengrandenses que precisassem dela.

Ao lado de Jair, durante estes últimos dois anos, estiveram a Mesa Administrativa e os Conselhos Deliberativo e Fiscal, que com muito carinho e esforço, de forma voluntária, assim como o provedor, doaram todos os dias o seu tempo e a sua força de vontade para que tudo desse certo.

E deu!

O Hospital de Caridade foi otimizado, reformas foram retomadas, prioridades resolvidas, sua identidade visual redesenhada e pela primeira vez na história, foi lançado, de forma independente, o portal da transparência, para que todos os cidadãos pudessem ter acesso às doações e movimentações financeiras da entidade, tendo registrado mais de 23 mil acessos.

Nas redes sociais, o Hospital de Caridade ganhou presença graças ao trabalho da equipe de profissionais da Pipers, André, Bianca, Beatriz, Fernanda, Fernando, Larissa e Yasmin, que todos os dias, sem cessar, realizaram o monitoramento de todas as interações, positivas e negativas nas redes e através de conteúdos e ações personalizadas aumentam o índice de credibilidade da entidade e mostraram aos vargengrandenses porque a vida sempre vale a pena. E, somente no ano de 2022, foram mais de 50 mil pessoas impactadas de forma totalmente orgânica.

Tudo isso foi e sempre será um legado muito importante para a entidade: conquistas que devem ser comemoradas e alimentadas para estarem sempre vivas, afinal, o Hospital de Caridade é dos vargengrandenses e todos merecem ser informados sobre ele.

Mas, o objetivo inicial da mesa era manter as portas abertas e continuar salvando vidas e, nós continuamos, em 2022 foram: 3.399 Internações; 25.888 Atendimentos no Pronto Socorro; 41.302 Procedimentos; 384 Nascimentos; 64.306 Refeições; 46.704 Kg de Roupas Lavadas e Passadas; 387 Transfusões; 15.629 Exames Laboratoriais; 8.079 Raio X e 1.239 Cirurgias Eletivas.

Apesar da dedicação e do esforço inquestionável do provedor Jair Gabricho e dos membros da mesa e dos conselhos, tudo isso foi possível porque tivemos empresas que acreditaram nesta luta, acreditaram que o Hospital e todas as vidas que por ali passam, diariamente, valiam a pena. A todas as empresas de Vargem que de qualquer forma estiveram conosco nestes dois anos, o nosso mais sincero obrigado. Continuem ajudando o Hospital, pois, se com isso uma vida for salva, já valeu muito a pena.

Não podemos deixar de agradecer a Associação Setembro que todos os meses durante a nossa administração, fez doações essenciais e vitais para o funcionamento da entidade e inclusive, nos apoiou com a compra de oxigênio durante a pandemia. Obrigado por acreditarem em nós e parabéns pelo que fazem por todas as entidades da nossa cidade.

Agradecemos também ao prefeito Amarildo Duzi Moraes, ao vice-prefeito Celso Ribeiro e a todos os vereadores da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, pela dedicação em busca de recursos ao Hospital e por apoiar a atual administração na retomada das ações de arrecadação de fundos, em especial, pela oportunidade de engajar e receber a contribuição da população vargengrandense através do carnê do IPTU.

Importantíssimo mencionar e agradecer a todos os funcionários do nosso Hospital, os quais foram e sempre serão indispensáveis para a entidade e para as pessoas que precisam de cuidados. Durante toda a nossa administração, demonstraram carinho, cuidado, preocupação, capacidade e profissionalismo.

Ao Corpo Clínico que esteve presente nos momentos mais difíceis, mesmo com a entidade devendo valores de serviços prestados há mais de 2 anos, ou seja, anterior ao início de nossa gestão. Agiram com profissionalismo e continuaram com o atendimento à população, a todos os médicos o nosso respeito, admiração e consideração.

O nosso Hospital voltou a sorrir e a receber o apoio da população, por isso, trouxemos de volta o tradicional Leilão de Gado, a Festa do Chopp e a participação nos eventos de nossa cidade. Em meio à pandemia, encontramos uma saída com a Live do Bem, todos foram eventos de grande sucesso, porque a população voltou a acreditar que o Hospital vale a pena e este será o nosso maior legado.

Nos despedimos hoje com a certeza de um dever cumprido. Desejamos boa sorte à próxima administração e, por fim, pedimos para que a população e as empresas de Vargem Grande do Sul nunca deixem de acreditar no Hospital de Caridade.

Obrigado a todos, um forte abraço.

Jair Gabricho e todos os membros da Mesa Administrativa e

Conselhos do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul – 2020 / 2022