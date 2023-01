Prefeito decreta interventor provisório no Hospital

Terminou no último sábado, dia 31 de dezembro, o mandato da diretoria do Hospital de Caridade, cujo provedor era o empresário Jair Gabricho. Na manhã desta terça-feira, dia 3, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou um decreto indicando Valmir Costa como interventor provisório do Hospital pelo período de 30 dias. O decreto foi publicado no Jornal Oficial do Município.

A intervenção pode cessar a qualquer momento se os motivos que a originaram deixarem de existir, ou por deliberação das partes. Segundo o documento, ficará a cargo do interventor a nomeação de tesoureiro.

A situação teve início porque a atual diretoria não teve interesse em continuar à frente do Hospital e o prazo de inscrição de novas chapas para o biênio 2023/2024 terminou sem interessados para compor a Mesa Administrativa. Os associados foram convocados, conforme Estatuto Social do Hospital, para eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para complemento do período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro deste ano, e também não houve registro de nenhuma chapa.

Valmir Costa

Valmir Costa era servidor público estadual na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, onde trabalhou por muitos anos no posto fiscal de São João da Boa Vista, se aposentando no cargo.

Ele já foi tesoureiro do Hospital de Caridade e atualmente ocupa cargo de confiança junto ao gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).