Academia da Saúde na Santa Terezinha está em construção

A Prefeitura Municipal iniciou a construção da Academia da Saúde na Rua dos Paulistas, ao lado do Estádio Dudu Ramão, na Vila Santa Terezinha. De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), a obra será realizada no valor de R$ 344 mil.

Do total da obra, R$ 250 mil trata-se de um programa do Governo Federal no valor para a construção da academia. Conforme o explicado, para viabilizar o projeto a prefeitura entrou com contrapartida no valor de R$ 98 mil, totalizando o valor da obra.

O prefeito ainda informou que uma segunda academia será construída na Rua Santa Catarina. A obra está em segunda licitação, pois na primeira não houveram interessados.

A liberação dos R$ 500 mil para a construção das duas academias de saúde foi feita pela Deputada Federal Luiza Erundina, atendendo pedido do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB).