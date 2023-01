Crianças de 6 meses a 2 anos recebem vacina contra Covid

O Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal deu início a vacinação de crianças de seis meses a dois anos de idade contra a Covid-19.

Inicialmente, está sendo aplicada a dose em crianças com comorbidade, mediante a apresentação da carta médica. Para receber a dose, os pais ou responsáveis devem entrar em contato através do telefone (19) 3641-4420, das 8h às 11h e das 13h às 16h, para realizar o agendamento da vacina.

Segundo a Prefeitura Municipal, a vacina aplicada é exclusivamente para crianças dessa faixa etária. “Não deixe de vacinar o seu filho, o vírus continua circulando e é necessário que todos completem o esquema vacinal”, disse.

Para a vacinação, é necessário levar comprovante de endereço, cartão do SUS, certidão de nascimento / CPF e carteira de vacinação.

Sobra

Após o horário final dos dias que houver a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre seis meses e dois anos com comorbidade, o Departamento de Saúde informou que pode ocorrer a sobra de algumas doses nos recipientes da vacina.

Conforme o explicado, essas doses restantes não podem ser guardadas para a aplicações futuras, sendo necessário aplicá-las no mesmo dia, o mais rápido possível. Desta forma, as doses serão disponibilizadas para crianças entre seis meses e dois anos de idade sem comorbidade, sendo necessário realizar o pré-cadastro pelo link https://forms.gle/SWQZ878x7MbUb3ek9/.

Em caso de sobra, a Saúde entrará em contato com o munícipe por telefone através do pré-cadastro para informar o local de aplicação da vacina. Desta forma, as vacinas serão aplicadas de forma rápida e justa seguindo o cadastro realizado por todos aqueles que têm direito.