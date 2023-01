Imposto de renda pode ser destinado ao Funcad

A campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para doação de parte do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcad) teve início.

Com a doação, a população pode financiar diretamente a política pública infanto-juvenil da cidade, ajudando diretamente as ações desenvolvidas pela Casa Dom Bosco, Mão Amiga, APAE, Projeto Tio Carlão e outros.

A Prefeitura Municipal explicou que a doação é, na verdade, um direcionamento que o contribuinte pode fazer ao município da quantia a ser declarada pelo Imposto de Renda (IR). Assim, parte do imposto pode ficar em Vargem ao invés de ser enviada ao estado.

Esse direcionamento se dá em 6% para pessoas físicas e 1% para pessoas jurídicas. “Basta o contribuinte conversar com o contador responsável para efetivar a doação. Após o procedimento do contador, o contribuinte deve informar o CMDCA, que emitirá um recibo de doação para dedução do IR”, explicou. “Contamos com a sensibilidade de todos para doar ao Fundo Municipal e continuar fomentando os trabalhos sociais desenvolvidos para as Crianças e Adolescentes do município”, completou.

Os dados para doação ao Funcad são CNPJ 19.216.638/0001-92, agência 2763-4, conta corrente 107-999-9 e e-mail cmdcavgds@gmail.com.