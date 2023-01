Ação solidária distribuiu balas para crianças pela cidade

Anualmente, Rodrigo Donizete Soqueti, o conhecido Fusca, realiza uma ação solidária de Natal para distribuir balas para as crianças. Para arrecadar o dinheiro para comprar as balas, ele vendeu 472 números no valor de R$ 10,00. Com a renda obtida, Fusca comprou 500 kg de balas. No total, a ação, que já existe há 16 anos, distribuiu 900 kg de balas pela cidade

Os três primeiros ganhadores desta ação foram a Casa Dom Bosco com o nº 657, ganhando um kit churrasco no valor de R$ 500,00, Irmã Mariana com o nº 140, que ganhou um kit no valor de R$ 300,00 e Sociedade Humanitária com o nº 445, levando um kit de R$ 200,00. O quarto número sorteado não havia sido vendido, sendo o 818, que levaria quatro fardos de cerveja. O quinto número do sorteio foi o 467, comprado por Marcelo, do Atacadão das Fábricas, que doou seu prêmio para a compra de balas.



Fusca explicou que entre os ganhadores há duas entidades, pois uma pessoa comprou 10 talões em nome delas. Ele agradeceu a todos que compraram e que divulgaram a ação para a compra.



De acordo com Fusca, as balas foram distribuídas em todos os bairros da cidade nos dias 16 e 17 e na última semana, de quarta, dia 21, até domingo, dia 25. Ele relatou que na véspera, dia 24, e no Dia de Natal, dia 25, a equipe entregou 300 sacolinhas com balas e bebidas achocolatadas para as crianças.