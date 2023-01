Alunos concluíram curso de Metrologia Aplicada do Senai

Alunos do curso de Metrologia Aplicada à Mecânica concluíram a capacitação no dia 21. O curso foi realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em parceria com o Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.

Os 28 alunos formados foram capacitados para realizar medições dimensionais de forma direta e indireta, de acordo com desenhos técnicos e especificações de peças e conjuntos mecânicos, utilizando instrumentos de medição seguindo normas técnicas de qualidade, ambientais e de segurança do trabalho. O curso teve início no dia 1º na carreta do Serviço Social da Indústria (SESI), que estava localizada no estacionamento da rodoviária. As aulas foram ministradas pelo professor Ângelo Henrique Pagani Macedo e foram divididas em 15 aulas, totalizando 60 horas de curso.

A coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Kátia Regina Santiago agradeceu a parceria com o Senai e ressaltou a importância da qualificação profissional no currículo dos alunos e principalmente para o crescimento profissional e sucesso na carreira escolhida.