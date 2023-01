Alunos de Vargem foram medalhistas na OBMEP 2022

Alunos de Vargem Grande do Sul foram medalhistas na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que aconteceu em setembro. O resultado da OBMEP foi divulgado no dia 20 e as medalhas e menções devem ser entregues em uma cerimônia em Campinas no próximo ano.

O aluno da Escola Estadual Benjamin Bastos Murilo Cabral Arrigoni da Silva, que no ano passado recebeu medalha de bronze, ganhará medalha de ouro nível 2 nesta Olimpíada. Também da escola Benjamin, Rafael Zonta Brito será contemplado com a medalha de bronze nível 2.

Cinco estudantes de Vargem receberão menção honrosa nível 1, sendo Lavínia Lopes Coelho, Raul Basílio Benedito Fernandes e Elisa de Cássia Charelli de Lima, do Benjamin Bastos, Elias Gabriel Rezende, da Escola Estadual José Gilberto de Oliveira de Souza, e Lucas Fernandes Bruscato da Escola Estadual Alexandre Fleming.

A menção honrosa nível 2 será entregue a seis alunos da cidade, sendo João Lucas Pereira do Fleming e Francisco Roberto de Carvalho Neto, Giancarlo Cherelli, Felipe Dota Garcia, Vinícius Cabral Thesolin e Maria Fernanda de Oliveira do Benjamin.

Receberão a menção honrosa nível 3 os alunos Leonardo Rodrigues Horácio, da Escola Estadual Gilberto Giraldi, e Otávio Henrique Barbosa Soares, Larissa da Silva Pereira, Gustavo Xavier de Paiva, Mateus de Sousa Penna, Matteo Magno Asnaldo, Otávio Fioretti, Rayssa Gomes Martins de Oliveira e Rayssa Soares Lopes da Etec.

As professoras do Benjamin Bastos Marineusa Aparecida Ribeiro e Neusa Aparecida Bedin Bernardelli também serão premiadas.

Dedicação

Murilo Cabral Arrigoni da Silva, de 14 anos, é aluno do 8º ano da escola Benjamin Bastos e ganhou medalha de ouro nessa Olimpíada. Filho de Marco Antônio da Silva e Adriana da Silva Cabral, Murilo ganhou medalha de bronze no ano passado.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou como se preparou para a prova. “Eu reforcei meus estudos para a OBMEP cerca de três meses antes da prova, respondendo provas passadas e estudando novas fórmulas”, explicou.

Para o aluno, a prova estava muito difícil, abrangendo, inclusive, assuntos que ele ainda não havia visto em sala de aula. O resultado, porém, foi compensador. “Fiquei surpreso e muito feliz com o resultado que consegui alcançar. Vejo essas medalhas como resultado de muito estudo e dedicação e com a medalha de ouro deste ano senti que o esforço e toda dedicação de horas de estudo valeram a pena”, pontuou.

A OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais estimular e promover o estudo da Matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade e identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas.

Também são objetivos da OBMEP contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio.