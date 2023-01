Defesa Civil ganha nova caminhonete do governo

A Defesa Civil de Vargem Grande do Sul ganhou uma nova caminhonete pela intermediação do deputado federal Baleia Rossi (MDB) junto ao governador Rodrigo Garcia (PSDB).

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve em São Paulo na terça-feira, dia 27, com o coordenador da Defesa Civil e diretor do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran), Rogério Bocamino e o diretor da Guarda Civil Municipal, Marco Antônio, para buscar o veículo para a Defesa Civil.

A caminhonete é da marca Mitsubishi, modelo L200 Triton, com tração nas quatro rodas equipada com bomba e reservatório de 600 litros de água para combate a princípio de incêndio e uma motosserra.

De acordo com o prefeito, as características e condições do veículo permitem aos combatentes chegarem mais rápido ao local do sinistro e ainda entrarem em locais de difícil acesso, o que não é possível com o caminhão maior.

A caminhonete e os acessórios estão avaliados em R$ 350 mil e serão mais uma importante ferramenta no combate a incêndio. O prefeito agradeceu ao deputado Baleia Rossi, ao governador Rodrigo Garcia e ao vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB).