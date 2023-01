Gente e Fatos

Camila

A engenheira civil Camila de Freitas troca de idade no primeiro dia do ano. Os parabéns ficam por conta dos pais Marco e Marli, das irmãs Aline e Ariane, do namorado Leonardo, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rosa

Rosa Morandin Ranzani comemorou seu aniversário de 71 anos, n última segunda-feira, dia 26, quando recebeu o carinho dos filhos Alexandre, Ângelo e Ana Amélia, das noras Camila e Karina, do genro Rodrigo, dos netos Mateus, Murilo, Felipe, Luiza, Maria Júlia, Helena e André, do pessoal da Spuleta Moda Infantil e da cerâmica Morandin. Foto: Arquivo Pessoal

Francisco

O publicitário e empresário Francisco Malagutti comemora mais um ano de vida na quarta-feira, dia 4. Registrando os parabéns ao aniversariante a esposa Camila Ciancalio, junto na foto, os pais Chico e Bete, as irmãs Maria Fernanda e Isabela, a sobrinha Yasmin, a madrinha Bia e o primo José Henrique, além de toda a equipe da agência Ulysses. Foto: Arquivo Pessoal

José Alberto

Em Orlando nos Estados Unidos, o administrador José Alberto Poggio Cortez comemora a chegada da nova idade neste domingo, dia 1º, junto a esposa Liza e aos filhos Helena e Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Alessandra

A assistente social Alessandra Krause brinda a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 5, quando recebe os cumprimentos dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Fabiana

A vendedora Fabiana Elisabete Madrini Gregório festeja seu aniversário neste sábado, dia 31, ladeada pelo carinho do marido Marcos, dos filhos Davi Lucca e Yasmin, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Jaqueline

Jaqueline Cristina Aureglietti também estreia a nova idade no primeiro dia do ano, recebendo os parabéns dos pais Roselaine e Derso e de seus irmãos. Foto: Arquivo Pessoal

João Paulo

O advogado João Paulo de Oliveira Nascimento brinda a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 4, quando recebe os cumprimentos da esposa Janaína, da filha Cecília e dos pais João Batista e Carmem. Foto: Arquivo Pessoal

Josué

O técnico Josué Peres Viana troca de idade neste domingo, dia 1º de janeiro, recebendo o abraço e o carinho da esposa Aline Daiana. Foto: Arquivo Pessoal

Rose

A professora Rose Lodi festeja seu aniversário neste domingo, dia 1º, quando recebe o carinho dos filhos Richard e Nicole, das netas Luísa e Cecília, da nora Joice, do genro Márcio, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Vanessa

Nesta segunda-feira, dia 2, a advogada Vanessa Salmaço Martins brinda a chegada da nova idade e recebe as felicitações de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Edileide e João

A bióloga Edileide Cristina da Costa festeja seu aniversário na sexta-feira, dia 6, e no próximo domingo, dia 8, é a vez de seu marido, o empresário João Carlos Garrido aniversariar. Os parabéns ficam por conta dos filhos Arthur e Henrique, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Renato

O comerciante Renato Leal Carvalhal Filho brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 4, quando recebe o carinho da esposa Adriana e das filhas Maria Luíza e Maria Cecília. Foto: Arquivo Pessoal

Leonice

A técnica em enfermagem Leonice Madalena de Barros da Silva celebra seu aniversário na quinta-feira, dia 5, quando recebe as felicitações do marido Everaldo e da filha Elisama. Foto: Arquivo Pessoal

Leonardo

Na sexta-feira, dia 6, o mecânico Leonardo Camareli celebra seu aniversário e recebe os cumprimentos da esposa Patrícia, da mãe Luzia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Lucas

Lucas Toneto aniversariou no último domingo, dia 25, quando recebeu os cumprimentos de Flaviane, Roberto, Daiane, Taís, Cecília e Calvin. Foto: Arquivo Pessoal

Carlos

Na terça-feira, dia 27, Carlos Roberto Coracini aniversariou e recebeu os cumprimentos da esposa Evânia, do filho Fernando, do enteado Ricardo, da nora e dos netos Brayan, Kennedy, Miguel, Rafael e Alice. Foto: Arquivo Pessoal

Nanci

Nanci Fiorete troca de idade na terça-feira, dia 3, quando recebe as felicitações do marido Luís Fernando, das filhas Nayla, Gaby, Vitória e Fernanda, dos pais e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Gustavo

O assessor de atendimento nas Casas Bahia, Gustavo Thomaz Alves da Rosa, troca de idade nesta segunda-feira, dia 2, recebendo os parabéns dos familiares e da namorada Regiane. Foto: Arquivo Pessoal

Kethulenn

A estilista de unhas Kethulenn Umbelino Lopes da Silva aniversariou na última terça-feira, dia 27, quando recebeu os parabéns dos filhos Ewerton e Kalleb, do Jean (conhecido como Faísca), dos alunos do grupo de dança de rua Identidade Urbano. Foto: Arquivo Pessoal

Marcelo

O corretor de imóveis Marcelo Guimarães Aliende troca de idade neste sábado, dia 31, recebendo os parabéns da esposa Solange, das filhas Elisa e Mariana, de todos os familiares e também dos seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Libânio

Um dos principais empresários do ramo cerâmico de Vargem Grande do Sul na sua época, hoje curtindo a devida aposentadoria, o senhor Libânio Coracini comemora neste domingo, dia 1º de janeiro, seus bem vividos 91 anos de vida, cercado pelo carinho dos filhos, genros, oito netos e dos três bisnetos, além dos demais familiares e amigos. A coluna parabeniza o senhor Libânio por mais um ano de vida e por tudo que já realizou em prol da sociedade vargengrandense. Foto: Arquivo Pessoal

Tamires

A contadora Tamires Scacabarozi comemorou seu aniversário no último dia 23, quando recebeu o carinho do marido Michel e do filho Samuel. Foto: Arquivo Pessoal

Renata

A professora Renata de Oliveira faz aniversário na sexta-feira, dia 6, quando recebe as felicitações dos filhos Pedro Santiago e Emily, do namorado Márcio e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Rodrigo

O fisioterapeuta Rodrigo Pirola de Aguiar comemora o seu aniversário na próxima quinta-feira, dia 5, quando recebe os cumprimentos e o carinho da mãe, da irmã, demais familiares e também dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ivelise

A professora Ivelise Cristine Carrelha celebra seu aniversário na terça, dia 3, quando recebe os parabéns dos pais, tios e padrinhos. Foto: Arquivo Pessoal