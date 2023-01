Hora de agradecer

O ano de 2022 está findando e apesar de todas as dificuldades, o jornal Gazeta de Vargem Grande conseguiu levar este ano aos seus leitores e também à população vargengrandense as principais notícias do município. Nossa matéria prima são os fatos e acontecimentos que envolvem a cidade e seus moradores e nossos produtos são as notícias e matérias publicadas tanto no jornal impresso, que circula há mais de 40 anos todos os sábados e agora também através do nosso site www.gazetavg.com.br e das redes sociais Facebook e Instagram, alcançado milhares de leitores todas as semanas.

O jornalismo passa por uma verdadeira revolução, principalmente o jornal impresso e temos de nos reinventar a cada edição para manter nosso público leitor e aumentar o alcance de nossas notícias. Por isso, agradecemos a toda a equipe de trabalho e colaboradores que tornam a Gazeta de Vargem Grande uma realidade a cada dia, mostrando com seriedade e responsabilidade, os fatos e acontecimentos como eles são.

Nossos agradecimentos também neste ano que se finda, aos nossos leitores. O hábito de leitura deve ser cultivado, não só pelos que nos acompanham nestas mais de quatro décadas, como também deve ser incentivado junto aos jovens. E a leitura das notícias produzidas pela Gazeta de Vargem Grande tem um papel importante na formação intelectual, na alfabetização e interpretação dos jovens frente à comunidade em que vivem.

Por fim, agradecer de maneira especial aos nossos anunciantes que investem em suas marcas e produtos, utilizando um dos principais meios de comunicação de Vargem Grande do Sul. Através desta parceria, contribuímos para o desenvolvimento do comércio, indústria, prestação de serviços e agricultura de nosso município, gerando riquezas e empregos.

Obrigado a todas as empresas por acreditarem no retorno de suas publicidades efetuadas tanto no jornal impresso, como também nos meios digitais da Gazeta de Vargem Grande, contribuindo para o jornal se manter independente, vivo e cumprindo com suas funções. Que todos tenhamos um 2023 de prosperidade, paz e justiça social.