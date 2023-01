IPVA 2023 pode ser consultado pelo WhatsApp do Poupatempo

Para facilitar a vida de quem possui veículo no estado de São Paulo, o Poupatempo oferece opções digitais para a consulta do IPVA 2023. Além do aplicativo Poupatempo Digital e do Assistente Virtual, o P, no portal www.poupatempo.sp.gov.br, o serviço também está disponível agora no WhatsApp. De maneira rápida e prática, os cidadãos poderão verificar o valor da taxa anual pelo número (11) 9 5220-2974.

Administrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, o IPVA continua pelo segundo ano consecutivo com maior prazo de pagamento. Em 2023, será possível quitar o imposto anual em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou em fevereiro, sem desconto.

Também será possível parcelar em três, quatro ou cinco vezes iguais e consecutivas, desde que o valor mínimo por cota seja de R$ 68,52. Assim, pode ser parcelado em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 205,56 e R$ 274,07); em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 274,08 e R$ 342,5) e em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 342,60).

Como consultar

Basta adicionar o número (11) 9 5220-2974 no WhatsApp e iniciar a interação, selecionar o serviço desejado – no caso, IPVA –, digitar CPF e senha no LoginSP e, na sequência, informar a placa e Renavam do veículo.

Licenciamento

Outra opção bastante buscada pelos motoristas de São Paulo é o Licenciamento de veículos, por meio do app e também no portal www.poupatempo.sp.gov.br.

O serviço é feito de maneira totalmente online com o número do Renavam, por meio de internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico dos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, Caixa Econômica Federal).

Após o pagamento, o documento digital fica disponível para download e impressão no item ‘Licenciamento Digital’ no portal do Poupatempo e no aplicativo Poupatempo Digital.

Além dos canais digitais do Poupatempo, os portais Detran.SP e Senatran, e dos aplicativos Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito também podem ser utilizados para baixar e imprimir o documento. O motorista poderá imprimir em papel sulfite comum.

Serviços Digitais

As demandas pelos canais eletrônicos do Poupatempo representam hoje 85% do total. Em 2022, graças à ampliação dos postos e das plataformas digitais, o programa bateu seu recorde anual e encerra o ano contabilizando 100 milhões de atendimentos, o que representa três vezes a média de serviços registrada em anos anteriores.

Desse total, cerca de 15 milhões (15%) foram registrados em mesa e outros 85 milhões (85%) por meio dos canais eletrônicos, como o portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, o assistente virtual ‘P’, que está no canto inferior direito do portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974, e totens de autoatendimento.

Atualmente, entre as 254 opções oferecidas nos canais digitais, entre as mais procuradas estão a carteira de vacinação digital contra a Covid-19, pesquisa de pontuação e de restrição de veículos, licenciamento, IPVA, solicitações relacionadas à CNH, consulta de situação eleitoral, Bolsa do Povo e atestado de antecedentes criminais.