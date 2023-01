Diminuiu

O prefeito Amarildo não está nada contente com os resultados apresentados provisoriamente da população atual de Vargem Grande do Sul. Esperava-se algo em torno de 45 mil habitantes e o resultado por enquanto aponta para 39.539 pessoas. O prefeito disse que vai recorrer do resultado. A Gazeta abordará o tema na edição da próxima semana.

Divulgou

O vereador Itaroti fez estardalhaço na sua rede social ao publicar que a segunda parcela do 13º salário dos funcionários do Hospital estava em atraso. Ignorando a situação difícil que passa a entidade, pouco contribuiu com suas postagens, apesar dos funcionários terem todo o direito de receber em dia seus salários.

Pagou

Conforme publicado pela Gazeta de Vargem Grande, a segunda parcela que tinha de ser paga no dia 20 de dezembro, foi quitada no dia 27. Em compensação, a 1ª parcela que podia ser paga até o dia 30 de novembro, foi paga com 12 dias de antecedência, no dia 18 de novembro com o dinheiro proveniente da festa do chopp.

Vai vender

Ótima oportunidade para quem quer investir em imóveis na cidade. A prefeitura vai colocar à venda vários terrenos e está anunciando o fato nas páginas do jornal. A venda será através de leilão e quem oferecer a melhor oferta leva.

Dezembro chuvoso

Na última semana, os dias foram chuvosos em Vargem Grande do Sul e região. A chuva na cidade teve início na noite de domingo, dia 25, e foi dar uma trégua apenas na tarde de quinta-feira, dia 29. No entanto, na manhã de sexta-feira, dia 30, a cidade ficou chuvosa outra vez, embora a chuva não tenha durado por muito tempo. De acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO), a cidade havia registrado 126,3 milímetros de chuva de domingo, dia 25, às 7h de sexta-feira, dia 30. O início do mês também havia sido marcado pela chuva na cidade.