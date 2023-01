Festival Ilumina apresentará concerto em Caconde e Mococa

Ilumina, fundado em 2015 como um pequeno festival de música em uma fazenda de café, chega a sua 8ª edição em 2023 como um dos eventos mais disputados da América Latina. Programado para acontecer entre os dias 3 e 15 de janeiro, o projeto promoverá uma programação intensa de concertos gratuitos em espaços como a Sala São Paulo, Teatro Clara Nunes, Teatro Municipal de Mococa e em uma montanha, na Serra do Cigano, em Caconde.Composto por um coletivo de artistas e pensadores, o Ilumina atua, durante todo o ano, diretamente com jovens artistas com o objetivo de formar lideranças e professores que ampliem e democratizam o acesso à música erudita no país. O Ilumina Festival é uma iniciativa sem fins lucrativos e conta com doações, patrocínios e apoiadores. Durante o festival, os participantes se reúnem com os melhores solistas, de diferentes lugares, em um formato de imersão no contexto musical e de convivência.O repertório do Ilumina é extremamente diversificado: vai da música erudita, passando pela MPB, até o funk carioca. O programa desta edição foi inspirado na música “Le Caos”, do compositor barroco Jéan-Fery Rebel, e na peça de John Adams chamada “Fellow Traveller”.Grandes nomes da música clássica internacional estão confirmados, como os violinistas Tai Murray, dos Estados Unidos, Emmanuele Baldini, da Itália, o violista dinamarquês Asbjorn Norgaard, os violoncelistas Matthias Bartolomey, da Áustria, Giovanni Gnocchi, também da Itália, o clarinetista britânico Matthew Hunt, o contrabaixista Pedro Gadelha e o pianista Cristian Budu, ambos brasileiros.No sábado, dia 7, haverá o Concerto na Montanha, na Serra do Cigano, em Caconde, às 17h. No dia 11, o Concerto será na Fazenda Ambiental Fortaleza, no distrito de Igaraí, em Mococa, às 17. E no dia 12 o concerto será no Teatro Municipal de Mococa, às 20h.