Autor de latrocínio em Vargem foi preso pela Polícia Civil

Um latrocínio aconteceu em Vargem Grande do Sul na madrugada deste sábado, dia 31. O roubo seguido de morte aconteceu em um bar localizado na Avenida Manoel Gomes Casaca por volta das 3h, quando o autor, José Ruan Araújo Ferreira, de 21 anos, morador da Santa Terezinha, desferiu golpes de faca em Airton Martins Ferreira, conhecido como Tim, de 63 anos.

Ao jornal, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior informou que a Polícia Civil esteve no local na manhã de sábado e encontrou o carro da vítima, Airton Martins Ferreira, conhecido como Tim, de 63 anos, com manchas de sangue.

A Polícia Militar também esteve no local e, segundo o boletim de ocorrência, foi encontrado ao lado do carro um crucifixo dourado, um óculos de grau e a chave do veículo.

Durante as buscas, o delegado e os policiais civis foram informados de que um rapaz de 21 anos teria tentado roubar o carro do homem e, após ele reagir, foi esfaqueado. “Ainda no local, apuramos quem seria o autor, e logo depois eu e dois investigadores de polícia encontramos ele e o prendemos em flagrante por crime de latrocínio”, disse.

De acordo com o B.o, a testemunha informou que presenciou o crime, sendo que estava sentada perto do carro quando a vítima entrou no carro e, ainda com a porta aberta, o rapaz se aproximou dizendo ‘perdeu, perdeu’ e desferiu um golpe de faca. Em seguida, o rapaz puxou o homem para fora do carro e deu outros golpes de faca, fugindo do local correndo.

Segundo o boletim da PM, o rapaz confessou ter matado a vítima e alegou estar sob efeito de drogas e álcool. Conforme o informado pelo delegado, uma corrente da vítima foi subtraída e até o momento não foi recuperada. A faca utilizada no crime também não foi localizada. O autor foi encaminhado ao Plantão da Polícia Civil de São João da Boa Vista.

Também trabalharam no caso os delegados de São João da Boa Vista, Luciano Pires Galetti e Ivan Luís Constâncio, os investigadores Fernando Ceschin e Fernando Ferreira e os PMs Salomão e Márcio.

De acordo com o delegado, tanto a vítima quanto o autor do crime são moradores de Vargem, mas vieram de outro estado.