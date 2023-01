Daniel foi o primeiro bebê de 2023 e Alice foi a última de 2022

A garotinha Alice Pereira Justino foi a última bebê a nascer em Vargem Grande do Sul em 2022. A pequena nasceu com 3 kg e 50 cm na tarde de sexta-feira, dia 30, às 16h57.

Filha de Bruna Zeferino Pereira e Danilo Felipe Justino, Alice é irmã de Lorenna, de 2 anos e 8 meses. À Gazeta de Vargem Grande, Bruna contou que a gestação foi complicada desde o início. “Levei alguns sustos, com 13 semanas de gestação tive começo de aborto espontâneo com sangramentos intensos, fiquei 5 dias internada, mas graças a Deus estava tudo bem com a bebê, apenas um descolamento na bolsa e, graças aos remédios, consegui segurar e prosseguir com a gravidez”, disse.

Alice, que nasceu de parto normal, veio ao mundo de forma inesperada. “Foi inesperado, pois tinha marcado minha cesária para o dia 4 desse mês, mas a princesinha resolveu vir antes com muita saúde e muito amor para receber”, contou.

“Eu tive muita dor o dia todo, com contrações e cólicas fortes. Cheguei ao Hospital com oito dedos de dilatação e meu trabalho de parto durou uma hora, mas no final deu tudo certo”, completou.

Muito emocionada com a chegada da caçula, Bruna fez alguns desejos para a garotinha. “Desejo muita saúde, muita paz, alegria e prosperidade”, comentou.

PRIMEIRO BEBÊ DE 2023 É UM MENINO

O primeiro bebê a nascer em Vargem Grande do Sul em 2023 foi Daniel Alvarenga Quessada, que veio ao mundo com 2,520 kg e 45 cm na madrugada de domingo, dia 1º, às 5h45.

O pequeno nasceu de parto normal e é filho de Adriele Cristina Alvarenga e Luís Paulo Quessada Anacleto. Filho caçula, ele tem Vitória Alvarenga Quessada, de 2 anos e meio, como irmã.

Daniel deu um susto e tanto aos familiares, já que o seu nascimento estava previsto para fevereiro deste ano. À Gazeta de Vargem Grande, Adriele contou que a gestação felizmente foi bem tranquila, mas o parto foi um pouco complicado

Adriele e Luís Paulo contaram o que acharam do pequeno Daniel ser o primeiro bebê nascido em Vargem em 2023. “Quando os médicos falaram não acreditamos. Só de ter vindo com saúde, já ficamos muito felizes, é o nosso filho e o amamos. Nós nem imaginávamos”, contaram.

Enquanto Vitória saltitava pela casa com a chegada do irmãozinho e o garotinho dormia tranquilo após ter sido amamentado, os pais fizeram alguns desejos especiais. “Desejamos a ele tudo de bom, que Deus o abençoe muito. Vamos dar educação para que ele cresça e tenha um futuro bom. Que seja guerreiro como os pais e muito feliz. Acredito que acima de tudo, Deus já tem a história dos nossos dois filhos escrita”, disseram.

À reportagem da Gazeta, o casal contou que havia acabado de se mudar para Vargem com a primeira filha e esperava a chegada de Daniel para fevereiro. A família conta com poucos móveis e um pequeno enxoval doado por vizinhos e familiares, uma vez que o casal está desempregado. O pai, Luís Paulo, realiza serviços auxiliando em mudanças e capinando mato da rua para conseguir uma renda. Aqueles que puderem ajudar, podem realizar a sua doação de móveis, alimentos e roupas à Rua São Sebastião, nº 173, nos fundos.

Fotos: Arquivo Pessoal e Reportagem

Na foto, Alice, os pais Bruna e Danilo, e a irmã Lorenna

Alice nasceu no dia 30 de dezembro de 2022

Na foto, Daniel, os pais Adriele e Luís Paulo, e a irmã Vitória