GCM prende suspeito de feminicídio em Poços

Durante patrulhamento rural, a Guarda Municipal de Vargem Grande do Sul prendeu o suspeito de realizar feminicídio em Poços de Caldas. A prisão aconteceu próximo à Lino Escola, na SP-215, rodovia que liga Vargem Grande do Sul a Poços de Caldas.

Os GCMs Tonetto e Márcio apresentaram o suspeito na Delegacia de Polícia Civil de Vargem. Junto com o rapaz, foram apreendidas também as supostas armas do crime, sendo marreta e faca.

O crime

O feminicídio ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 2, na zona rural do município está sendo investigado. A vítima identificada como Silvana Aparecida da Silva, de 54 anos, foi encontrada morta em uma plantação de eucaliptos.

De acordo com o portal de notícias PoçosCom, a Polícia Militar informou que o corpo da vítima foi encontrado depois que a PM recebeu informações de que havia ocorrido um crime passional e que a mulher tinha sido morta pelo companheiro.

Uma equipe da PM foi até uma plantação de eucalipto e encontrou o corpo, que apresentava perfurações, a princípio feitas por uma faca. Após o crime, o autor fugiu. As informações foram passadas para unidades da região para a realização de um cerco bloqueio.

Durante uma operação conjunta com a polícia paulista, o suspeito foi preso ainda na rodovia SP-215 pela GCM de Vargem. Segundo o PoçosCom, o homem tentou tirar a própria vida e foi levado para o atendimento médico pelos agentes.

A Polícia investiga ainda se procede a informação de que um suposto amante da vítima também teria sido morto pelo companheiro.