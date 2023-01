Moto adulterada foi apreendida

No domingo, dia 1º, a equipe da Polícia Militar do cabo Amauri e soldado Prado localizou uma moto Titan com placas e numeração de chassi e de motor adulteradas. A moto estava estacionada na calçada da Rua do Comércio, no Centro.

Ao pesquisarem a placa, os PMs receberam a informação de que a placa era referente a outra moto, sendo uma Harley Davidson. Ao realizar uma vistoria na motocicleta, também foi observado que a numeração de motor e chassi foram adulteradas. A mulher que estava na residência disse que a moto pertencia a um rapaz, que deixou a moto lá e saiu. Ela não soube informar o seu paradeiro.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado ao plantão de São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos e lavrou o boletim de ocorrência de apreensão de objeto.