Amarildo: principais realizações e desafios em 2023

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) concedeu uma entrevista à Gazeta de Vargem Grande na última quinta-feira, dia 5, quando recebeu a reportagem do jornal em seu gabinete. Na ocasião, ele fez um balanço sobre 2022, falou da expectativa e planos para 2023 e também sobre a atual situação do Hospital de Caridade.

Prefeito Amarildo iniciou terceiro ano do seu mandato



Amarildo comentou que o ano iniciou com os números estourados por causa da pandemia, mas que, felizmente, a vacina fez efeito e os números de internações foram pequenos, permitindo que a Prefeitura Municipal investisse em outras áreas, o que não havia sido possível nos dois últimos anos.

Segundo o chefe do Executivo, 2022 foi o ano em que Vargem conseguiu mais recursos e que a cidade registra 30 obras em andamento. “Em relação às nossas necessidades, é pouco, mas, há cinco anos eu peguei a prefeitura com meia obra em andamento, que era o SASP, que tinha poucos pedreiros e sem material para trabalhar. Essa mesma obra eu havia iniciado no primeiro mandato. Então, nunca tivemos tantas obras sendo realizadas. Concluímos obras importantes e espero até o final de 2023 terminar mais obras importantes”, disse.

Para Amarildo, do ponto de vista de obras e realizações, 2022 foi um ano que a cidade mais conseguiu realizar. Ele comentou sobre os avanços na saúde. “Durante a pandemia, fizemos quase 1.500 cirurgias eletivas de catarata, uma fila que era de quatro anos, hoje é de 90 dias devido aos trâmites. Apenas em 2022, fizemos mais de 1.600 cirurgias de outras especialidades. A saúde hoje em dia é muito cara e, apesar disso, fizemos mais de cinco mil cirurgias em cinco anos e zeramos a fila em 80% das especialidades, sendo que atualmente você consegue fazer a cirurgia em 90 dias”, pontuou.

“Nós temos uma média de 22 dias úteis no mês, então isso dá 396 tomografias mensais pagas pela prefeitura, sendo que apenas duas por mês são pagas pelo SUS. Antigamente tinha fila de espera para tomografia de quatro anos. Investimos, mas ainda falta alcançar muito. Espero que esse ano eu consiga zerar outras filas como a do aparelho auditivo, pois temos 300 pessoas na fila”, completou.

Em relação às cirurgias, o prefeito comentou que a pessoa que faz fica feliz, mas parte da população não percebe que o investimento feito vai trazer um retorno muito grande. “Com certeza não vai ser na minha administração que você vai ver um retorno positivo, então 2022 é isso, o ano que mais conseguimos. E está longe ainda de atender o básico que a população precisa”, admitiu.

O prefeito ressaltou que em 2022, Vargem conseguiu mais de 50 veículos novos, sendo 20 deles apenas para a saúde. “Desses 50, parte é do Estado e parte compramos e ainda existe necessidade. Com um veículo novo ou com a manutenção em dia, tem uma menor probabilidade de dar problema, então conseguimos levar as pessoas onde precisam ir”, comentou.

Amarildo também expôs a importância do Centro de Especialidades Médicas, o CEM. “No CEM, é um investimento que você faz e vê só no futuro. A pessoa só entende o quanto ele é importante quando vai lá, pois passa por um especialista, faz o exame e já está em tratamento. A função do CEM é descobrir a doença no início e impedir um sofrimento maior no futuro”, disse.

Obras serão finalizadas

A Prefeitura Municipal está com 30 obras em andamento, segundo o prefeito, como a reforma do PPA, a escola Flávio Iared, a Areninha, a Creche do Paraíso e a troca da tubulação da Vila Santana. “Para esse ano, eu também tenho consciência que devemos priorizar as obras em andamento, onde a maioria será finalizada, e iniciar obras de importância maior para a população. Cerca de 20 obras terão início”, explicou.

“Às vezes vou para São Paulo para conseguir recursos para a saúde e digo para o político que preciso de R$ 500 mil, aí ele fala que não tem para a saúde, mas tem R$ 500 mil para infraestrutura. E a população não entende isso, divulgamos a conquista e questionam o porquê de não termos pedido verba para a saúde, mas pedimos e infelizmente não tinha, o orçamento é definido”, contou.

Ele explicou, no entanto, que o pavimento asfáltico também é algo importante e nenhum prefeito da história de Vargem fez tanto pavimentação como ele fez. “E mesmo assim, se você andar pela cidade você sabe que a cidade é muita carente, precisamos recuperar ainda muito pavimento, pois após 10 anos a vida útil chega ao fim e tem bairro que já passa de 20 anos, mas você tem outras prioridades”, informou.

Amarildo contou que no PPA haverá uma novidade: a recepção de adulto será separada da recepção de criança. “Terão dois prontos socorros, até mesmo com entradas diferentes. A criança terá um espaço adequado, uma cadeira adequada, um bebedouro adequado. Vai mudar bastante, queremos melhorar também em termos de médicos, mas encontrar pediatra é uma dificuldade absurda não só para Vargem, mas toda a região”, informou.

“Também quero reiniciar a fonte da Praça da Matriz, mas para fazer como queremos, que ela seja iluminada, o gasto é grande devido ao seu tamanho. Gastará em torno de R$ 500 mil e o plano é que parando esse período de chuva, recuperemos a fonte, mas não sabemos se a obra fica pronta esse ano”, completou.

As aulas na escola Flávio Iared estavam previstas para este ano letivo, contudo, Amarildo explicou que a obra deveria ter sido entregue no final de dezembro e, agora, a previsão do engenheiro responsável é entregar a escola ainda no final deste mês.

Como após a obra a prefeitura tem que equipar a escola com lousas e móveis, que já estão sendo compradas, o prefeito acredita que pode acontecer um pequeno atraso nos planos, que não prejudicará as crianças, uma vez que continuarão estudando onde estão hoje.

Investir no SAE é prioridade

Uma das metas para até 2024 é, após a finalização da troca da tubulação da Vila Santana, realizar o processo no Centro expandido e na Vila Polar expandida. “Algo que estamos fazendo é conseguir alguns recursos para o SAE, uma vez que não é só trocar a tubulação, apenas. Nós definimos um ponto da rede e estamos trabalhando por setor, pois hoje, se der um problema na Santa Terezinha e estourar uma rede, cerca de oito bairros também ficam sem água quando eu desligo. Então, estamos instalando algumas bombas para que os outros bairros continuem sendo abastecidos. Se o cano for novo, mas a adutora velha, também não vai resolver o problema, então estamos trabalhando por partes”, disse.

Nesse sistema, conforme o informado, a água será bombeada de acordo com o nível de consumo, evitando estouro e até mesmo economizando energia. “Vamos instalar também máquinas de macromedidores para saber quanto foi distribuído no final do mês. O SAE nunca vai parar o investimento, mas tocando esses pontos vai ter uma melhoria de 60% no abastecimento e ainda serão construídos mais cinco reservatórios”, comentou.

Segundo o prefeito, até o meio do ano a Vila Santana já estará recapeada. “Eu tenho verba para 80% do bairro e logo já fazemos as ligações da adutora para terminar de colocar as tubulações e recapear. Para ligar a adutora na rede, precisa cortar o asfalto de novo e por isso ainda não recapeamos estas ruas”, disse.

“Para a mudança da tubulação no Centro, pretendemos mudar o método. Na Santana foi gasto cerca de R$ 3,5 milhões e no Centro estava previsto R$ 7 milhões, mas com um método menos destrutivo, o valor vai para cerca de R$ 9 milhões. Lá para maio já iniciamos a obra no Centro, depois Vila Polar e Vila Santa Terezinha. Até 2024 eu quero concluir a troca de toda tubulação antiga de ferro da cidade, pois isso vai refletir muito na qualidade da água, a cada 100 litros de água produzida pela ETA, 60% chega nas casas e 40% se perde por aí por conta de vazamento e de ligações clandestinas. Além disso, não haverá mais problema de água suja”, completou.

Amarildo explicou que os R$ 9 milhões investidos na troca de tubulações do Centro não engloba o recapeamento das ruas de paralelepípedo. Para esse serviço, conforme informou, seria necessário mais R$ 20 milhões. “Para trocar a tubulação eu preciso de R$ 18 milhões. Quando eu entrei na prefeitura em 2001, metade da população não pagava água, hoje são 20% que não pagam. Daqui uns dias, vai ser implantada a questão do corte, vai cortar apenas quem a assistente social mandar cortar, pois muita gente não tem condições mesmo de pagar”, pontuou.

Eventos em 2023

Festa do Milho deve retornar ao calendário nesse ano de 2023. Foto: Arquivo Gazeta

À Gazeta, o prefeito comentou sobre os eventos culturais do calendário de 2023. Segundo o informado, a realização do Carnaval está fora de cogitação devido a outras prioridades, como por exemplo, a situação do Hospital e a alta nos custos para se fazer uma festa nesta época.

“O que normalmente custaria R$ 100 mil, no Carnaval é R$ 500 mil. Gostaria de fazer, mas nessa situação do Hospital não será possível, então infelizmente esse ano não tem possibilidade”, disse.

No entanto, em fevereiro, já está confirmada a realização da tradicional Festa do Milho, que desde o início da pandemia da Covid-19 não foi comemorada na cidade. O retorno da Parada de Natal também está sendo estudada para o fim do ano. Conforme o informado, a Festa das Nações, que em 2022 aconteceu em setembro, deve voltar ao seu mês tradicional: maio.

O prefeito comentou ainda que existe uma grande possibilidade de que a Festa da Batata retorne este ano no mês de julho. A prefeitura aguarda uma entidade para fazer parceria. Outras festas tradicionais já estão confirmadas, como a Romaria e o Aniversário da Cidade com shows na Represa Eduíno Sbardellini.

Um evento muito pedido pela população que também tem chance de retornar ao calendário de eventos da cidade é a Marcha para Jesus. Amarildo explicou que a prefeitura vai colaborar naquilo que puder e que uma reunião com os pastores já foi realizada. “Estou à disposição deles, não tem sentido a prefeitura fazer algo sem o apoio das igrejas evangélicas”, comentou.

A importância do ensino integral

Para o prefeito, construir escola e creche é investir no aluno, e por isso, a Prefeitura está trabalhando na obra da escola Flávio Iared, entregou uma creche no Jardim Ferri em 2022, está reformando e ampliando a escola Carril e ampliará a creche Cezarina.

O ensino integral, segundo o prefeito, fará diferença na educação. “No Ceará, o ensino é todo integral e eles superam São Paulo, então precisamos investir nisso. A primeira escola nossa com tempo integral vai ser a Flávio Iared, só que nós temos oito escolas. Ou eu amplio essas ou eu construo mais oito para dar conta dos alunos em tempo integral. Então, temos que investir muito em infraestrutura para poder dar o ensino integral a todos os alunos da rede, que é fundamental”, disse.

“Em São João, por exemplo, o ensino já é 100% integral. Eu ouço muito falar que, como eu sou professor, eu tenho que valorizar o professor, eu valorizo muito o professor, só que hoje, por exemplo, tem o recurso do Fundeb, e nós recebemos no ano passado R$ 21 milhões, mas o gasto só com professor foi R$ 24 milhões. Então nós temos que tirar 25% para pagar o professor, complementar o salário do professor e ainda temos que mexer em infraestrutura. Temos que valorizar o professor, mas temos que valorizar o aluno também. Ou seja, o ensino integral é importantíssimo, e fazendo isso você vai valorizar também o professor, ainda mais. No entanto, investimento em saúde e educação dá resultado mais para frente”, completou.

Prefeito fala sobre a atual situação do Hospital de Caridade

Amarildo agradeceu ao empresário Jair Gabricho e à provedoria pelos dois anos que estiveram à frente do Hospital. Ele ressaltou que o problema na entidade é financeiro, uma vez que custa mais do que arrecada. “Mesmo com a prefeitura ajudando com R$ 4 milhões no ano passado, não foi suficiente”, disse.

O prefeito pontuou que duas pessoas foram convidadas para assumir a provedoria, mas não puderam assumir o cargo, tendo ele então indicado Valmir Costa como interventor do Hospital em caráter emergencial.

“A intervenção não é a forma adequada de administrar o hospital até porque, no futuro, pode dar problema, eu nomeei o Valmir e pedi para levantar todas as informações do Hospital, qual a dívida e as despesas, por exemplo, eu quero nesses 30 dias entender um pouco melhor. Se aparecer uma provedoria, perfeito, a provedoria assume com uma nomeação rápida para não haver prejuízos em relação ao pagamento dos colaboradores, médicos e fornecedores”, comentou.

Após a nomeação de Valmir, conforme o explicado, demora cerca de cinco dias para que ele comece a atuar, devido aos trâmites burocráticos. “Nesses 30 dias eu quero ter um entendimento em relação ao Hospital, mas eu posso garantir que independente da provedoria ou intervenção, não vai parar o Hospital de forma alguma. O atendimento à população vai continuar como sempre”, falou.

Segundo Amarildo, o ex-provedor Jair mencionou que todas as despesas possíveis já foram cortadas, tendo reduzido a dívida de R$ 4,5 milhões para R$ 3 milhões. Ele ressaltou que o custo mensal do Hospital é de R$ 1 milhão, sendo repassado apenas R$ 176 mil pelo SUS e que não tem a tabela atualizada há 12 anos. “Nós precisamos, na verdade, criar no Hospital algumas reduções de despesas e mais do que isso, criar uma fonte de receita, vou dar um exemplo de um gasto muito grande que é oxigênio, é absurdo, quase R$ 60 mil reais por mês só de oxigênio”, disse.

“Então eu quero fazer uma junção, ver se consigo montar uma coisa no Hospital ou na prefeitura para que possa atender a necessidade do mesmo. Existe por exemplo usinas de oxigênio, o Jair iniciou esse projeto e eu quero dar continuidade a isso. Energia é outro ponto também, mas pode ter certeza que contando com a participação da população, dos médicos, funcionários e fornecedores, nós vamos trabalhar para que a população não seja prejudicada”, completou.

Bom relacionamento com o Legislativo

Prefeito acredita em boa relação com presidente da Câmara. Foto: Arquivo Gazeta

Durante 2022, o prefeito Amarildo Duzi Moraes e a Câmara Municipal, presidida pelo vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), trabalharam de maneira harmônica e positiva, segundo o chefe do Executivo.

Para Amarildo, o bom relacionamento é essencial para o interesse coletivo da população. “Não tivemos problema nenhum, de forma geral foi muito produtivo, não lembro de ter um projeto rejeitado, a maioria dos vereadores ajudou a trazer emendas, só tenho que agradecer a participação deles”, disse.

No anuênio de 2023, o vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB) assume a presidência. O prefeito falou como acredita que será o relacionamento. “Gostaria de parabenizar o Guilherme pela conquista, tenho certeza que vai ser um parceiro nosso na prefeitura, com certeza não teremos dificuldade nenhuma entre Executivo e Legislativo. É claro que são poderes diferentes, é dever do vereador fiscalizar, nós não podemos deixar o que aconteceu no passado de avançar e recuar, muita coisa que aconteceu na história é porque não tivemos uma Câmara que não fiscalizasse e regulasse”, disse.

“O que não pode existir é perseguição, precisamos todos pensar no futuro do município. Precisa ter união, pensar no mesmo objetivo para que a gente possa recuperar o tempo que Vargem ficou parada. O interesse particular deve sempre ficar em segundo plano, e o Guilherme é esse tipo de pessoa. Com certeza ele tem um futuro brilhante e que ele possa ter muito sucesso na administração”, completou.

Amarildo comenta sobre os governos de Lula e Tarcísio

No 2º turno da eleição, Amarildo apoiou o atual governador Tarcísio. Foto: Reprodução Facebook

Prefeito procurará recursos junto ao Governo Federal, agora sob a administração do presidente Lula. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Sessenta e três dias após o resultado do segundo turno das eleições e 12 anos após ter deixado o Planalto, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomou posse para seu terceiro mandato no cargo na tarde de domingo, dia 1º, em Brasília. Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi empossado governador do Estado de São Paulo em cerimônia realizada pela Assembleia Legislativa do Estado (Alesp).

À Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), relatou que não compareceu em nenhuma das duas posses e que, independentemente dos partidos, torce para que ambos os eleitos façam um bom governo. “Afinal, se o Brasil vai bem e se o Estado vai bem, a minha cidade será beneficiada”, disse.

A exemplo da parceria com o ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e os demais governadores enquanto foi prefeito de Vargem, Amarildo informou que seguirá o mesmo caminho, pois é essa boa relação que traz para a cidade o maior investimento possível. O prefeito ressaltou que a cidade nunca conseguiu tantos recursos como no período em que Rodrigo esteve como governador, o que se deve também à amizade que conquistaram após os longos anos de parceria.

“Para Vargem houve uma boa liberação, com o Tarcísio acredito que será menor, porém vamos conseguir também bastantes recursos com ele, até porque nas poucas conversas que tive com o atual governador, Tarcísio demonstrou ser uma pessoa muito capaz, cujo mandato a questão partidária deve ficar em segundo plano. Não tenho a menor dúvida que de forma institucional vamos ter uma boa relação, inclusive através de deputados e parlamentares, nós vamos conseguir trazer sim, alguns recursos para Vargem”, disse.

O apoio de alguns deputados, contudo, está garantido, como por exemplo os deputados federais Baleia Rossi (MDB), Arnaldo Jardim (Cidadania), Luiza Erundina (PSOL) e Bruno Ganem (PODE), e os deputados estaduais Barros Munhoz (PSDB), Sebastião Santos (Republicanos) e Rafa Zimbaldi (Cidadania).

Amarildo explicou que é preciso entender que a diferença entre o ex-governador Rodrigo e o atual Tarcísio, é que se o Rodrigo fosse reeleito, o trabalho continuaria no mesmo ritmo, uma vez que ele já sabia como funcionava todo o Estado. Como é primeiro mandato de Tarcísio, o prefeito comentou que será necessário um período de adaptação. “Por ele ser um governo novo, vai demorar um pouco mais para começar a liberar recursos. Não é apenas nesse governo, todas as vezes que há mudanças é natural que isso ocorra”, disse.