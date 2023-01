Após 6 anos, Amarildo deixará a presidência do Conderg

O mandato atual do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg), que tem como presidente o prefeito de Vargem Grande do Sul, Amarildo Duzi Moraes (PSDB), chega ao fim na primeira quinzena de fevereiro. Na próxima sexta-feira, dia 13, haverá a eleição da nova presidência do Consórcio para o biênio de 2023 e 2024

A eleição será às 9h30, no Conderg, durante uma assembleia dos prefeitos que compõem o Consórcio. Os prefeitos podem se candidatar até 48 horas antes da eleição, mas o jornal apurou que o consenso deve eleger o atual prefeito de São José do Rio Pardo.

O Hospital Regional de Divinolândia, o Conderg, atua como referência cobrindo os municípios de Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul. Hoje, o orçamento total do Conderg é de R$ 67.864.184,35, o que inclui verbas para fazer frente aos gastos do Samu, do Hospital de Divinolândia e também para a gestão da saúde nas cidades de Tambaú e Aguaí. Ao todo, o Conderg possui mais de 800 servidores.

Amarildo esteve como presidente do Consórcio pelos últimos seis anos, durante três mandatos. À Gazeta de Vargem Grande, ele pontuou que poderia se reeleger, mas não o fará, apoiando a candidatura do prefeito de São José do Rio Pardo, Marcio Callegari Zanetti (PTB). “Conversamos com outros prefeitos e no dia 13 acredito que teremos um consenso e nem eleição terá. Assim, acredito que Márcio será eleito por aclamação”, disse.

Ele contou que nesses dois últimos anos de seu mandato como prefeito de Vargem, quer se concentrar mais na cidade. “Surgiu o problema agora do Hospital aqui do nosso município, mas o objetivo é que eu possa trabalhar mais em Vargem. Depois de seis anos, acredito que deixei minha parcela de contribuição e que o Márcio dará continuidade junto ao Conderg, para que eu possa me concentrar na finalização deste mandato, nesses dois anos que faltam. Quero concentrar toda a energia aqui no nosso município”, explicou.

Realizações

O atual presidente contou que em seus mandatos, trabalhos importantes foram realizados no Conderg. “Havia uma dívida antiga de R$ 16 milhões e, em seis anos, pagamos R$ 10 milhões e os outros R$ 6 milhões já estão dentro do orçamento, sendo que antes você tirava parte do recurso para pagar a dívida. Em pouco tempo a dívida será zerada e o Consórcio poderá investir ainda mais nos municípios e com mais retorno ainda. O Conderg hoje ampliou muito as suas funções, antes você tinha só o Hospital e o Samu e hoje também faz gestão dos municípios, trabalhava com 500 servidores e hoje tem mais de 800. Tomamos medidas duras que precisavam ser tomadas, havia salário que hoje superaria R$ 20 mil no mês e precisamos adequar e cortar muita coisa. Ainda tem muito a ser feito, mas foi dado o caminho e se ele for seguido a exemplo da redução da dívida, tenho certeza que o Conderg vai ser um exemplo de gestão de Consórcio para o Estado”, disse.

Para o prefeito, o segredo da sua administração foi o colegiado. “Todas as decisões que tomamos e ideias que tivemos, nós discutimos, foram aprovadas pelo colegiado e quando isso ocorre, a possibilidade de dar certo é muito maior, pois todos tomaram as decisões em conjunto. É isso que os prefeitos falaram, eu coloquei todos os assuntos em discussão para serem definidos, colocamos no estatuto para que não volte a acontecer de o Consórcio ser usado para interesses pessoais e para publicidade pessoal, hoje não se permite isso. Então, o colégio de prefeitos tem mais participação hoje na administração do que tinha anteriormente”, comentou.

“É por essas razões que estamos conseguindo que tenha um só candidato, que é o Márcio (prefeito de São José do Rio Pardo), não vai ter concorrente e isso demonstra que o trabalho do colégio foi bem feito, onde a maioria dos prefeitos está unida para que haja oportunidade de manter aquilo que foi feito pelo colegiado”, completou

Investimento

Para Amarildo, é necessário que os municípios invistam ainda mais no Consórcio. “No período em que fui o presidente, nenhuma cidade investiu mais do que Vargem. Investimos em cirurgias para reduzir as filas e o custo lá é bem menor. O Consórcio faz compras em nome de 15 municípios. Vargem faz compra por Vargem, então imagina a redução que se consegue ao somar 15 cidades para fazer as compras”, explicou.

“Ainda existe município que tem dificuldade de entender a importância do Consórcio. Acredito que da parte do governo Estadual e Federal haverá ainda mais investimentos em consórcios municipais por essa razão, ele viabiliza por um custo menor serviços e materiais. É tão importante, que além de fazer parte do Conderg, o município de Vargem aderiu ao Cemmil – consórcio com sede em Mogi Guaçu que congrega oito município e visa o desenvolvimento sustentável destas cidades – então estamos fazendo parte de dois consórcios. Se quem administra o Consórcio tiver a mesma visão, todos vão perceber em pouquíssimo tempo que além do que ele faz, ele pode fazer muito mais. Os consórcios são o futuro para os municípios, são parceiros fundamentais, que os prefeitos possam acreditar ainda mais nos consórcios porque vão realizar muito serviço em favor da população com um custo menor, pois permitem isso”, comentou.

O principal problema

Amarildo explicou que quando entrou como presidente do Conderg, o grande problema era que os municípios não pagavam e hoje estão rigorosamente pagando em dia. “E mais do que isso, contam com consignado, então o consórcio não tem mais problema, solucionamos uma questão até agora de equilíbrio de caixa. Claro que ainda precisamos dar um passo com relação ao Samu, pois os valores que os municípios pagam precisam ser um pouco mais justos e isso tenho certeza que o prefeito Márcio está olhando com bastante atenção e vai conseguir esse equilíbrio”, pontuou.