Entidades receberam emenda após indicação dos vereadores

Na última semana, a Sociedade Humanitária e o Grupo Mão Amiga receberam o repasse das emendas impositivas indicadas pelos vereadores da Câmara Municipal. Em novembro, os edis apresentaram e aprovaram as emendas indicadas para o orçamento deste ano.

Eles podiam determinar a destinação de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício de 2022 para emendas que devem ser cumpridas, sendo que metade deste percentual deveria ser aplicado na Saúde.

Na quinta-feira, dia 29, houve o repasse de R$ 80 mil para a Sociedade Humanitária, valor de duas emendas do orçamento municipal. A primeira emenda foi uma indicação do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), no valor de R$ 30 mil, que será utilizada para a aquisição de uma câmara fria para refrigerar os alimentos.

A segunda emenda foi indicação do vereador Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB) no valor de R$ 50 mil para aquisição de 10 camas hospitalares específicas para os internos.

Na entrega, estiveram presentes os vereadores Paulinho e Célio e representando a Sociedade Humanitária o presidente Walter Josué Gomes Ruy, Ricieri Antônio Buozi Lopes e a Irmã Elizabethe Célia Leandro.

De acordo com o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), além do valor dessas duas emendas, a prefeitura repassou em 2022 mais R$ 90 mil para o custeio da entidade.

R$ 80 mil foi destinado à Sociedade Humanitária. Foto: Prefeitura Municipal

Mão Amiga

No mesmo dia, foi feito o repasse de R$ 70 mil ao Grupo Mão Amiga, sendo que R$ 50 mil foi de uma emenda indicada pelo vereador Antônio Carlos Bertoleti (PSD) para a aquisição de equipamentos de fisioterapia.

A outra emenda de R$ 20 mil foi indicação do vereador Paulinho e será utilizada para aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas.

Estiveram no gabinete os vereadores Bertoleti e Paulinho, a presidente do Grupo Mão Amiga Sandra Regina da Silva Picinato e o tesoureiro Adelino Gimenes de Jesus. Segundo o prefeito, a prefeitura destinou R$ 100 mil para custeio da entidade.