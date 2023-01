Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Airton Martins Ferreira, conhecido como Tim, aos 63 anos de idade, no dia 31 de dezembro. Solteiro, deixa o filho Renan; os irmãos Irani, Edna, Moisés e José Flávio; e o sobrinho Lyan. Foi sepultado no dia 1º de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Simões Gomes, aos 78 Anos de idade, no dia 24 de dezembro. Deixou as filhas Neide, Suzelene e Maria José; os genros Tadeu e Samuel; os netos Paulo César, Luiz Paulo, João Francisco, Marina, João Pedro, Brenda, Gustavo e Maria Luiza. Foi sepultada no dia 25 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Rosa Cardoso Salles, aos 82 anos de idade, no dia 31 de dezembro. Deixou o marido Nelson José de Salles; os filhos Luís Antônio, Luís Carlos, Carlos Alberto, Maria Aparecida, Marcos e Nelson Júnior; genros, noras, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 31 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Odila Rossi de Oliveira, aos 78 anos, no dia 1º de janeiro. Deixou o marido José Rodrigues de Oliveira; os filhos Julice, Patrícia e Júnior; os genros Marcos e Mauro; as netas Laura e Helena; e os irmãos José Carlos e Analice. Foi sepultada no dia 02 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Cristina Vinco Prates, aos 66 anos de idade, no dia 04 de janeiro. Deixou o marido Antônio Carlos Prates; os filhos Tiago, Taís, Maristela, Ana Cláudia, Patrícia, Suzimara, Magda, Mateus, Marcos e Daniela; os genros Ivo, Carlos, André, Reginaldo e Paulo; as noras Fernanda e Talessa; os netos João, Vitória, Yasmin, Nícolas, Benjamin, Brayan, Pedro, Rafael, Carolaine, Fernando, Eduarda, Gustavo, Sofia, Ronaldo, Poliana, Giovana, Isadora e Davi; e os bisnetos João Gabriel e Kaynan. Foi sepultada no dia 05 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Sérgio Osmar Vieira, conhecido como Tetinho, aos 79 anos de idade, no dia 27 de dezembro. Deixou as filhas Ana Paula, Elaine e Juliana; e os netos. Foi sepultado no dia 27 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Ludobina da Costa Correia, aos 95 anos de idade, no dia 27 de dezembro. Deixou os filhos Maria Alice, José Carlos, Tereza, Rosalina, Vera, Sueli, Ivete, Pedro, Osmar e Márcia; netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 27 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luizinha Lauretti, aos 90 anos de idade, no dia 22 de dezembro. Deixou a irmã e os sobrinhos. Foi sepultada no dia 23 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Isabel Cristina Gennari, aos 54 anos de idade, no dia 29 de dezembro. Deixou a mãe Maria Aparecida; o companheiro Leonardo; e as filhas Marcely e Mariane. Foi sepultada no dia 29 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Assis Miquete Ribeiro, o Dr. Assis, aos 83 anos de idade, no dia 03 de janeiro. Deixou a esposa Marlene Lima Midon Ribeiro; os filhos José Henrique, Marcos, Thiago; noras e netos. Foi sepultado no dia 03 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Orlando Donizetti Bernardino, aos 65 anos de idade, no dia 31 de dezembro. Foi sepultado no dia 31 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Paschoal Rovani Filho, aos 63 anos de idade, no dia 04 de janeiro. Deixou a esposa Morgana; os filhos Diego e Daiane; irmãos e netos. Foi sepultado no dia 05 de janeiro, no Cemitério Municipal de Caconde.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Benedita Jacinto, irmã de Tião Vítor, aos 69 anos, no dia 03 de janeiro. Foi sepultada no dia 03 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.