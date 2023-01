Valmir Costa é o novo interventor do Hospital de Caridade

Desde o dia 1º de janeiro, Valmir Costa está no comando do Hospital de Caridade como interventor nomeado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Atualmente ele exerce cargo de confiança na administração municipal, nomeado pelo prefeito para trabalhar junto ao gabinete. A nomeação do interventor foi necessária, uma vez que terminou no último sábado, dia 31 de dezembro, o mandato da diretoria do Hospital e não havia mais Mesa Diretora para dirigir a entidade.

Para que os atendimentos não parassem, no dia 3, o prefeito Amarildo publicou um decreto indicando Valmir Costa como interventor provisório pelo período de 30 dias. O decreto foi publicado no Jornal Oficial do Município. Ele já foi tesoureiro do Hospital de Caridade no início da gestão do ex-provedor Jair Gabricho.

Em entrevista concedida ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Valmir disse que está tomando conhecimento da atual situação do Hospital, “mas sabemos que as dívidas estão sendo pagas, a parte tributária, os salários e os fornecedores estão em dia”, comentou Valmir, que é servidor público estadual aposentado junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, onde trabalhou por muitos anos no posto fiscal de São João da Boa Vista.

Uma das principais tarefas de Valmir nestes 30 dias em que vai ficar à frente do Hospital, será montar uma nova Mesa Diretora e também os conselhos Deliberativo e Fiscal. Para tanto, vai ter que contar com o apoio irrestrito do prefeito Amarildo para conseguir atrair os novos membros da direção da instituição, principalmente encontrar alguém na sociedade vargengrandense, que queira assumir o cargo de provedor, o que todos têm conhecimento, não será tarefa das mais fáceis. O edital convocando para a eleição da nova Mesa Diretora sai publicado nesta edição do jornal.

Durante as conversações, Valmir falou do déficit mensal que o Hospital tem todos os meses devido à baixa remuneração do SUS, o que dificulta enormemente administrar a instituição. Levou a reportagem do jornal para conhecer as reformas que estão em andamento, como o pronto socorro e a área B, que devem ficar prontos em breve e elogiou a administração da antiga diretoria comandada pelo empresário Jair Gabricho, cuja Mesa Diretora e os conselheiros no seu entender, fizeram um excelente trabalho nestes dois últimos anos que estiveram à frente da direção da entidade.

Também Valmir falou do empenho do prefeito Amarildo Duzi Moraes em contribuir com o Hospital, aumentando os recursos a ele destinado, da parceria com as entidades como a Associação Setembro, das emendas conseguidas junto aos parlamentares com o apoio dos vereadores e todo esforço da sociedade vargengrandense em colaborar com o Hospital de Caridade para conseguir manter ele em funcionamento com o trabalho dos funcionários e equipe médica.

Segundo o decreto do prefeito, a intervenção pode cessar a qualquer momento se os motivos que a originaram deixarem de existir, ou por deliberação das partes. No decreto, ficaria a cargo do interventor a nomeação do tesoureiro, o que já foi providenciado com a indicação do ex-vereador José Geraldo Ramazotti, que já presidiu o Rotary Club local e participou de outras entidades da cidade.

“Ter o tesoureiro é imprescindível para poder fazer os pagamentos aos funcionários, médicos e aos fornecedores”, comentou Valmir. Ele afirmou que os atendimentos aos pacientes do Hospital não pararam em nenhum momento. “Continuamos a atender a população, o corpo clínico continua atuando e vamos fazer de tudo para normalizar a direção do Hospital de Caridade, para tanto, contamos com a ajuda e desprendimento de todos que possam contribuir nesta importante missão”, afirmou o interventor.

A nomeação do interventor pelo prefeito foi necessária porque a atual diretoria não teve interesse em continuar à frente do Hospital e o prazo de inscrição de novas chapas para o biênio 2023/2024 terminou sem interessados para compor a Mesa Administrativa. Os associados foram convocados, conforme Estatuto Social do Hospital, para eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para complemento do período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro deste ano, e também não houve registro de nenhuma chapa.

A Gazeta de Vargem Grande procurou o prefeito Amarildo que informou que foi nomeado emergencialmente um interventor por 30 dias para tomar conhecimento da real situação do hospital, da parte burocrática e documentos a serem providenciados para não prejudicar o pagamento dos servidores, médicos e fornecedores, tendo em vista que os trâmites burocráticos demoram vários dias para serem resolvidos.

O prefeito assegurou que o atendimento no Hospital está funcionando normalmente, foi nomeado rapidamente o interventor para não haver prejuízo aos atendimentos realizados à população. Durante essa intervenção, uma nova convocação será realizada em busca de interessados para assumir a provedoria. A assembleia está marcada para o dia 27 de janeiro, às 9h, conforme edital publicado pelo Hospital nesta edição.