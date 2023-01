Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Herivelto Martins (Herivelto de Oliveira Martins)

Nascimento: 30/01/1912 – Vassouras (RJ)

Morte: 17/09/1992 – Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: Compositor, cantor, músico e ator

Ficou conhecido como o criador do célebre conjunto vocal “Trio de Ouro”, que durante as primeiras décadas do século passado, foi um dos principais grupos musicais brasileiros. Sua obra é referência na Música Popular Brasileira, nas décadas de 1930 à 1950.

Em 1930, mudou-se para o Rio de Janeiro para tentar a carreira artística. Em 1932, Herivelto conheceu Francisco Sena, com quem formou a dupla “Preto e Branco”. Quando começaram a fazer sucesso, morre Francisco Sena. Por isso, Herivelto passou a atuar sozinho e criou o palhaço caipira “Zé Catinga”, que fez muito sucesso, principalmente entre as crianças.

No ano seguinte, com o cantor e compositor Nilo Chagas formou a nova dupla Preto e Branco. Em 1937, a dupla Preto e Branco gravou com Dalva de Oliveira, a marchinha “Ceci e Peri”. O disco foi sucesso rendendo várias apresentações nas rádios. Foi César Ladeira no seu programa da rádio Mayrink Veiga que, pela primeira vez, anunciou: “O Trio De Ouro”, no auge, fazendo sucesso com as músicas “Praça Onze”; “Lapa”; “Isaura”; “Ave Maria no morro” e “Atiraste uma pedra”.

Em 1935, conheceu Dalva de Oliveira, começaram cantando em dueto e, no ano seguinte, iniciaram uma vida conjugal que gerou os filhos: Pery Ribeiro e Ubiratam de Oliveira Martins. A união durou até 1947, quando com constantes brigas e traições bilaterais, deram fim ao casamento. Sustentaram uma dura e pública briga musical após a separação, dando origem a músicas, como: “Segredo”; “Caminhemos”; “Cabelos Brancos” e “Tudo acabado”.

Após a morte de Francisco Alves em 1952, Herivelto dirigiu sua produção para Nelson Gonçalves, a quem deu grandes samba: “Hoje quem paga sou eu”; “Carlos Gardel” e “A camisola do dia”. Finalmente descobrimos que existia um Herivelto ainda mais antigo; o de “Meu mulato” e “Cabaret no morro”, todos clássicos de Carmen Miranda; o de marchinhas como “Seu condutor” e a “Marcha do Funiculli”; e sambas associados as escolas: “Lá em Mangueira” e “Mangueira não”, estas referentes a sua grande paixão: A Estação Primeira de Mangueira.

