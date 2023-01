Questionou

Na sua rede social, o prefeito Amarildo questionou os dados do Censo 2022 sobre Vargem Grande do Sul. Tomou como base que foram vacinados com a primeira dose da vacina Covid19, 38.977 pessoas, dados oficiais. Sabe-se que no mínimo, segundo o prefeito, 10% dos vargengrandenses não teriam tomado a vacina, que somados aos que tomaram, daria uma população de 42.874 pessoas e que pouquíssimas crianças até 3 anos não tomaram a primeira dose. O Censo 2022 apontou que Vargem teria 39.539 pessoas.

Mais uma vez eleita

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) enviou ao jornal a notícia que a deputada federal Luiza Erundina do PSOL foi eleita pelo DIAP uma das melhores deputadas federais do País, no Prêmio Congresso em Foco 2022. Mais uma vez ela está entre os melhores parlamentares do Brasil.

Novas comissões da Câmara

Estava programado para esta sexta-feira, a reunião na Câmara Municipal para designar quais os vereadores que iriam compor as Comissões Permanentes do Legislativo. Como houve mudança na presidência da Câmara, assumindo o vereador Guilherme Nicolau (MDB), é tido como certo que um novo grupo de político ligados ao novo presidente deverá presidir as principais comissões da Câmara Municipal. Na próxima edição, o jornal retoma o assunto.

Difícil é achar o cabeça

Segundo pôde apurar o jornal, não está tão difícil de encontrar pessoas para compor a nova Mesa Diretora e os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo do Hospital de Caridade, tarefa a que estão empenhados o interventor Valmir Costa e o prefeito Amarildo Duzi Moraes. O problema é achar quem topa ser provedor da entidade, que requer tempo e muita disposição para o trabalho.

Sem carnaval

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande esta semana, o prefeito Amarildo afirmou que este ano não haverá carnaval municipal, sendo que o dinheiro que seria gasto com o evento, deverá ser revertido para serviços mais essenciais que os vargengrandenses precisam, citando como exemplo, o Hospital de Caridade.

Ministro do Desenvolvimento Agrário

Ao contrário do que havia sido noticiado nesta coluna, o deputado federal Paulo Teixeira do PT não assumiu o ministério das Comunicações no governo Lula, mas sim o do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A posse aconteceu na terça-feira, dia 3, em um evento na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Brasília. Em seu discurso, reforçou que ajudará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua promessa de campanha contra a fome no Brasil.