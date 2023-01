Prefeito fala à reportagem da Gazeta de Vargem Grande

Como acontece há alguns anos, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) concedeu uma longa entrevista ao jornal, conduzida pelo jornalista Fernanda Gonçalves, editora da Gazeta de Vargem Grande. É importante que o prefeito fale de sua administração, dos seus projetos e obras para 2023, do que realizou em 2022 e dos problemas que vai enfrentar este ano. Amarildo não se furtou a responder nenhuma das perguntas formuladas pela reportagem e deixou claro que nestes dois últimos anos de seu governo, vai se empenhar em concretizar as obras em andamento, num total de 30 empreendimentos e voltar sua atenção a resolver problemas sérios como montar uma nova Mesa Diretora para o Hospital de Caridade.

Revelou o chefe do Executivo que para tanto, não vai mais concorrer ao cargo de presidente do Conderg, cujo mandato termina agora em fevereiro e do qual já foi presidente da entidade por seis anos, o que certamente deixará mais tempo para focar nos muitos problemas da cidade que governa.

Falou com entusiasmo dos investimentos realizados na saúde e da sua preocupação em criar em Vargem a escola em tempo integral, citando como primeira instituição a receber os alunos o dia todo, a escola Flávio Iared que está quase pronta. Outro sinal de austeridade apontado pelo prefeito, é com relação à não realização do carnaval este ano, preferindo investir em serviços essenciais como o Hospital de Caridade.

Comentou sobre a reforma do PPA de forma otimista e fez uma mea-culpa com relação ao asfalto dos bairros da cidade. Dizendo que foi o prefeito que mais asfaltou Vargem, reconheceu que muito ainda tem de ser feito, uma vez que a vida útil do asfalto é de somente dez anos.

Os investimentos em água são uns dos seus principais objetivos e na entrevista deixou claro que após terminar os trabalhos de implantação de nova adutora e redes na Vila Santana, o SAE vai se voltar para trocar os velhos encanamentos do Centro, Vila Polar e bairros adjacentes. Também confessou que em breve deve começar o corte de água para quem deve ao SAE, certamente algo que não vai agradar a população, mas é uma medida que vinha sendo protelada há muito tempo.

Também quer terminar a reforma da fonte da Praça da Matriz, quem sabe ainda este ano e no final, teceu comentários sobre o que espera da atuação da nova presidência da Câmara Municipal e dos governos do presidente Lula e do governador Tarcísio, em cujas posses não esteve presente.

É bom o prefeito falar e o jornal cumpre com seu dever de levar as informações aos seus leitores e também à toda população vargengrandense, sobre o que pensa e como age o mandatário da cidade.