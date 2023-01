Veja os principais feriados de 2023

Com a virada do ano, é normal que além de fazer planos para trabalho, estudo e sonhos, as pessoas deem uma atenção especial para a programação dos feriados.

Apenas um feriado nacional do ano cai em um domingo e ele até mesmo já passou, sendo o 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal.

No mês de fevereiro, o Carnaval cai no dia 21, uma terça-feira. De segunda-feira, dia 20, à Quarta de Cinzas, dia 22, ao menos até o meio-dia, os dias são tidos como pontos facultativos.

Em abril, o feriado da Paixão de Cristo ou Sexta-Feira Santa cai no dia 7, uma sexta-feira. E, ainda no mesmo mês, o dia 21, dia da morte de Tiradentes, também cai em uma sexta.

O 1º de maio, Dia do Trabalho, cai em uma segunda-feira, o que promete um descanso de três dias.

A partir de junho, começam a surgir as datas especiais às quintas-feiras, o que pode promete um período de descanso maior quando emendado. É isso o que pode ocorrer, por exemplo, com o feriado de Corpus Christi, no dia 8 de junho, em todo o país.

No início de julho há o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorado em 9 de julho, um domingo. Para os moradores de Vargem Grande do Sul e trabalhadores da cidade, no dia 26 de julho, uma quarta-feira, é feriado do dia da padroeira, Nossa Senhora Sant’ Ana, sendo uma pausa no meio da semana.

O feriado do Dia da Independência, dia 7 de setembro, também aparece em 2023 em uma quinta. No mesmo mês há o Aniversário de Vargem Grande do Sul, no dia 26, uma terça-feira.

O feriado seguinte, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, que cai em uma quinta-feira, também pode gerar um feriado mais comprido.

O Dia de Finados, dia 2 de novembro, é outro que cai numa quinta, e que pode encher as estradas e aeroportos com programação para voltar somente no dia 5.

Ainda em novembro, o dia 15, uma quarta-feira, Proclamação da República, dando uma pausa no meio da semana.

A lista dos feriados de 2023 se encerra no dia 25 de dezembro, uma segunda-feira, para comemorar o Natal. Em 2024, começa tudo de novo e o Ano Novo cai também na segunda-feira.