Hospital paga salário dos funcionários

Conforme informou o interventor do Hospital de Caridade, Valmir Costa à reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, ontem, dia 10, foram depositados à noite o pagamento dos salários dos funcionários do Hospital. Uma das preocupações do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) ao nomear o interventor no dia 1º de janeiro para um prazo de 30 dias, era de que a entidade não parasse, uma vez que estava sem Mesa Diretora e que os pagamentos dos funcionários fossem realizados.

Agora, uma das principais tarefas de Valmir Costa, juntamente com o prefeito, será de encontrar o novo provedor do Hospital de Caridade e os demais membros da Mesa Diretora e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para que uma nova diretoria seja nomeada para dirigir o principal órgão de saúde do município. A assembleia está marcada para o dia 27 de janeiro, às 9h, conforme edital publicado pelo Hospital nesta na Gazeta de Vargem Grande.