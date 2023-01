Câmara vota às 17hs lei de empréstimo de R$ 17 milhões para água

Os vereadores devem se reunir nesta quinta-feira, dia 12, para analisar e votar o projeto de lei de autoria do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) que visa um empréstimo de R$ 17 milhões na linha de crédito FINISA junto à Caixa Federal, para investimento junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE). O prazo de pagamento é de 96 parcelas, com 24 meses de carência.

Na justificativa que enviou aos vereadores, o prefeito afirmou que o dinheiro será utilizado para a substituição do antigo sistema de abastecimento de água do Centro da cidade e também nos bairros da Vila Polar e Santa Terezinha. O dinheiro será repassado ao SAE que o devolverá à prefeitura. “Estes investimentos, na troca da tubulação antiga, evitarão transtornos e trarão mais qualidade de vida aos nossos munícipes, além do ganho ambiental e econômico” afirmou o prefeito.

Também no Centro será utilizada uma nova tecnologia que evita uma destruição maior do asfaltamento, como o que foi feito na Vila Santana. Segundo o chefe do Executivo, apesar de custar um pouco mais caro, este novo método evita um gasto maior devido à grande extensão de asfalto no Centro e também causaria menos transtorno no trânsito da cidade.

Além deste projeto, os vereadores vão analisar e votar mais oito projetos na sessão extraordinária prevista para ter início às 17hs. Dentre eles, um que traz um limitador para redução da cobrança do IPTU deste ano.

Os leitores que quiserem assistir a votação durante a sessão podem acessar o perfil da Câmara no YouTube pelo link https://www.youtube.com/@camaravargemgrandedosul6142.