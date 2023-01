Ação do Rotary arrecadou itens para ajudar Socorro

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou uma campanha de arrecadação para ajudar a cidade Socorro (SP). A ação foi uma parceria com o Rotary de São Sebastião da Grama e o Rotary de São João da Boa Vista.

Na última semana, uma forte tempestade deixou parte da cidade debaixo d’água. No dia 2, durante duas horas, foram aproximadamente 137 milímetros de chuva, o maior volume registrado em um dia na cidade em 23 anos. O volume de chuva nessas duas horas representou 48% do esperado no município durante todo o mês, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).

O temporal fez com que carros fossem arrastados e encobertos pela enxurrada, enquanto casas e lojas acabaram invadidas pela água barrenta. A Defesa Civil colocou o município em estado de atenção para chuvas e, em forma de solidariedade, os rotarianos de Vargem, Grama e São João se uniram e doaram itens para os moradores da cidade.

A arrecadação teve início no dia 5. No total, foram arrecadados 40 kits de produtos de higiene, cinco cestas básicas e 22 fardos de água. Os itens foram levados gratuitamente para a cidade na tarde da última terça-feira, dia 10, pelo empresário Amarildo Guimarães, o Ratinho.