Cabeleireira doou mechas de cabelo à entidade

A cabeleireira de Vargem Grande do Sul, Maria Cristina Guerts Fontão Henrique, conhecida como Cris Henrique, está na profissão há 26 anos e realizará a doação de mais de 80 mechas de cabelo à Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi.

À Gazeta de Vargem Grande, ela contou que doa as mechas para instituições como os hospitais de Barretos e Jaú e a ONG Cabelegria há mais de 15 anos. Ela informou que durante os cortes de cabelo, pergunta às clientes se pode doar os cabelos e a resposta sempre é positiva. “Dessa vez eu resolvi enviar a doação para a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi, porque achei ela uma instituição séria e, por ser mais próxima da nossa cidade, achei que seria interessante. Além disso, é uma entidade muito importante na ajuda às pessoas que precisam de muito apoio neste momento tão difícil”, disse.

Conforme o informado, a doação à entidade foi realizada na última quarta-feira, dia 11. Aqueles que quiserem doar cabelo, mesmo que o corte tenha sido feito em outro profissional, podem entrar em contato com a Cris pelo telefone (19) 98108-3794, para que ela realize a doação. A cabeleireira contou que em todas as ações aconteceu um fato interessante e, desta vez, a história mais marcante foi a de Rastiele de Andrade. “Ela foi sorteada em um programa de televisão e ganhou um lindo aplique, mas não se adaptou e o tirou. Ao invés de vendê-lo, ela resolveu doar para quem realmente precisa”, contou.