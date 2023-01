Comissões da Câmara foram votadas

As Comissões Permanentes da Câmara Municipal para o biênio 2023 e 2024 foram nomeadas pelo presidente Guilherme Contini Nicolau (MDB) e, em seguida, foram votadas pelos vereadores durante sessão na quinta-feira, dia 5. Na ocasião, foram definidas as novas composições para as comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, de Saúde, Educação e Assistência Social, de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades e de Segurança e Meio Ambiente.

Para o biênio, a Comissão de Justiça e Redação contará com a presidência do vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), com Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), como vice-presidente, Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) como secretário e Antônio Carlos Bertoleti (PSD) como suplente.

A Comissão de Finanças e Orçamento é presidida por Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), tem Hélio Magalhães Pereira (União Brasil) como vice-presidente, Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), como secretário e Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) como suplente.

Quem assume a presidência da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social é Maicon do Carmo Canato (Republicanos). João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD) é o vice-presidente, Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) é o secretário e Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), é o suplente.

Durante os dois anos, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades será presidida por Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), com Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), como vice-presidente, Antônio Carlos Bertoleti (PSD) como secretário e Hélio Magalhães Pereira (União Brasil) como suplente.

A Comissão de Segurança e Meio Ambiente tem como presidente Hélio Magalhães Pereira (União Brasil), Maicon do Carmo Canato (Republicanos) como vice-presidente, Célio Santa Maria, o Gordo Massagista (PSB), como secretário e Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), como suplente.

Questionou

O vereador Paulinho questionou a formação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal criadas na nova presidência do vereador Guilherme Nicolau (MDB) com relação à presidência das mesmas. No entender de Paulinho, deveria haver uma proporcionalidade, uma vez que seu partido, o PSB, tem dois representantes na Câmara e não foi eleito presidente de nenhuma.

O vereador está buscando informações a respeito, uma vez que o PSDB ficou com a presidência de duas comissões, a de Justiça e Redação, cujo presidente é o vereador Canarinho e a de Finanças e Orçamento presidida pelo vereador Serginho da Farmácia. Já o partido Republicanos, ficou com a presidência das comissões de Saúde, Educação e Assistência Social, presidida pelo vereador Maicon Canato, a de Obras, Serviços Públicos presidida pela vereadora Danutta Rosseto e a de Segurança e Meio Ambiente pelo vereador Hélio Magalhães.